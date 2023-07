Frustreret DR-deltager: - Jeg følte mig alene om alting

Line fra 'Fede forhold' indrømmer, at hun også har svært ved at give slip på de opgaver, som hun er sur over, at hendes partner ikke tager del i

Det store tema for onsdagens udgave af DR-hittet 'Fede forhold' var 'the mental load'. Den mentale byrde.

Begrebet dækker over de små usynlige opgaver, som skal ordnes i hverdagen.

Line, der danner par med Mikkel, er i afsnittet godt træt af, at hun er den eneste af de to, der sørger for at holde styr på rengøring, indkøb, kalender og andre mere eller mindre logistiske opgaver, der får en familie til at køre.

- Jeg følte mig alene om alting på hjemmefronten. Jeg ville gerne aflaste Mikkel, der både havde fået konstateret sukkersyge og mistet sin mor, men til sidst kunne jeg ikke finde tid til at trække vejret, fortæller hun til Ekstra Bladet.

- Det blev en hovedpine for mig, at man vågner og kommer ud til et køkken, man har gjort rent aftenen forinden og møder en svinesti man så kan gå i gang med igen.

I onsdagens afsnit skal Mikkel og Line med hjælp fra rekvisitter synliggøre, hvem der egentlig ordnede hvad i hjemmet. Foto: STV/BBC Studios Nordic/DR

Erkender sit kontrolgen

Til Ekstra Bladet erkender Line dog også, at hun også selv har et ansvar for at ændre på tingenes tilstand, og at hun ikke har været god nok til at lægge de forskellige opgaver fra sig.

- Så kan jeg jo godt ende med at blive kontrollerende, indleder hun og fortsætter:

- Jeg har været god til at kommunikere. Men jeg har været dårlig til at fralægge mig ansvaret og acceptere, at opgaverne ville blive løst på en anden måde. Jeg har helt sikkert også et kontrolgen, der er blevet udfordret.

Klar forbedring

I dag, hvor der er gået noget tid fra optagelserne, ser det dog bedre ud for parret.

- Jeg synes helt sikkert, at Mikkel har tænkt over de ting, vi har diskuteret, og han gør alt hvad han kan for at imødekomme, at man skal være to om en husstand. Han har helt klart forbedret sig.

- Han er blevet bedre til at tale om tingene og italesætte, når der skal ordnes ting. Han er til stede i de samtaler, der handler om planlægning, og vi kommunikerer også og skriver sammen i løvet af hverdagene for at få det til at hænge sammen, når vi er på job.