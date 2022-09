Frygtede økonomisk lussing efter tv-ægteskab

Produktionen bag 'Gift ved første blik' frygtede, at den gensidige forsørgerpligt kunne rammet et af parrene

I en postkasserød kjole sagde 59-årige Mette torsdag aften 'tjaaaa' til den et år yngre Steen, da parret blev 'Gift ved første blik'.

Sådan et tv-ægteskab kan have mange omkostninger for de medvirkende - både personligt og økonomisk.

For Mette var situation speciel, da hun i foråret blev gift for rullende kameraer.

Siden 2015 har hun været førtidspensionist, da hun ikke kan arbejde på grund af den smertefulde lidelse fibromyalgi.

- Jeg orker ikke at tale så meget om sygdom. Jo mindre, man taler om problematiske ting, des mindre energi tilfører man det. Det lever jeg faktisk meget efter, siger hun om sygdommen, der tidligere blev kaldt flyvegigt, da de voldsomme smerter rammer forskellige dele af kroppen.

Førtidspension

Mette blev sygemeldt tilbage i 2011 og efter tre et halvt år med arbejdsprøvninger, ressourceforløb, vurderinger af læger, psykologer, psykiatere - i flertal, som Mette selv siger - fik hun for syv år siden tilkendt førtidspension.

- Det var virkelig hårdt - også økonomisk. Jeg var vant til at have penge, men pludselig havde jeg ikke noget. Men hvad der ikke slår en ihjel, gør en stærkere. Det var en læring, og jeg ser mig selv som stærkere nu, siger hun til Ekstra Bladet.

Siden har den livsglade tv-deltager levet af førtidspension. Den indtægt kunne med tv-ægteskabet med Steen været blevet reduceret betydeligt.

- Jeg bliver ringet op noget tid før optagelserne, fordi de muligvis havde et match til mig. Men det ville betyde, at jeg ville miste 3.000 kroner om måneden, hvis jeg valgte at flytte sammen med min nye partner på grund af den gensidige forsøgerpligt, siger Mette og fortsætter.

- Men jeg var ligeglad. Jeg kan godt klare mig, for jeg er skidegod til ikke at have udgifter. Og så længe vi ikke bor sammen, er det ikke noget problem, siger hun.

Dyneløfteri

Mette havde ingen betænkeligheder ved situationen, men ringede alligevel til Udbetaling Danmark for at tjekke, at alt var, som det skulle være.

- Jeg talte med en ung mand, der sagde, at det kun var gældende, hvis man var samboende. Og det var vi jo ikke. Men det sker jo, at folk og kommuner løfter dyner. Men det jeg ikke bekymret for, siger Mette, der ligesom de øvrige deltagere i programmet indgår tv-ægteskabet med en ægtepagt.

- Det hjælper de med i produktionen. Men jeg har da drillet Steen med, at jeg skal have halvdelen af hans firma, hvis vi skal skilles, griner hun.

Mens Mette er førtidspensionist, er hende mand selvstændig.

Ekstra Bladet har talt med Steen, som oplyser, at han ikke kan huske, hvornår han blev orienteret om Mettes førtidspension, men at det ikke var noget, der gjorde den store forskel for ham.

Hvordan det går Mette og Steen og de fire øvrige par i 'Gift ved første blik' kan følge hver torsdag på DR.