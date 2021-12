Frygter aflysning

Drømmen om et nytårsbryllup går måske ikke i opfyldelse for det tidligere vinder-par af 'Nybyggerne' Martin og Sunnvá.

I et opslag på Instagram skriver Sunvvá Dahl Rasmussen, at hun frygter, at parret ikke kan få lov at holde deres bryllup som planlagt.

Parret blev forlovet lige før, de blev kåret som vindere af 'Nybyggerne' 2020, og de har derfor længe haft gang i planlægningen. De valgte bevidst at sætte datoen længere ude i fremtiden, da de håbede, at corona ville være et overstået kapitel til den tid.

Men i kraft af, at coronaen endnu gang blusser op i samfundet, er bryllupsplanlægningen så småt ved at gå op i røg.

- Det er svært at planlægge et bryllup, når man ikke ved, om man får lov til at holde det. Lige nu går vi bare og venter på, om der kommer nogle restriktioner, og om smittetallet bliver ved med at stige, fortæller Sunnvá Dahl Rasmussen til Ekstra Bladet.

Til dette års Reality Awards fortalte parret, at de planlagde et bryllup nytårsaften.

Parret, der bor i Silkeborg, skal giftes på Fæøerne, hvor de begge oprindeligt kommer fra. Derfor frygter de også, at eventuelle rejserestriktioner vil sætte en stopper for deres gæsteliste på omkring 150 mennesker.

Men parret bevarer håbet til det sidste.

- Så længe der ikke kommer et forsamlingsforbud, så vil vi gerne holde det, fortæller Sunnvá og understreger, hvor meget parret har glædet sig:

- Vi har glædet os så sindssygt meget, og alle de sidste detaljer er kommet på plads, så vi krydser virkelig fingre for, at vi får lov.

