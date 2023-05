Frygter cyberangreb under Eurovision

Det er ikke kun i de mere kulørte og poppede musikkredse, at årets Eurovision, der snart løber af stablen i Liverpool i maj, er talk of the town for tiden.

Også i The House of Commons - på dansk: Underhuset - i det britiske parlament, der svarer til Folketinget herhjemnme, har Eurovision sat dagsordenen i dag.

Efter en række spørgsmål baseret på frygt for russisk indblanding i afstemningsfasen under musikkonkurrencen er således netop blevet besvaret under en debat i Underhuset.

Vurderingen er, at der kan være potentielt seriøse trusler mod afstemningen fra russiske agenter, og at man kan forvente forsøg på russiske cyberangreb.

Det vil dog blive håndteret af Storbritanniens fremmeste sikkerhedseksperter, lyder svaret.

Britiske Sam Ryder blev nummer to for Storbritannien i Eurovision i 2022 - efter Ukraine. Men da konkurrencen ikke kan holdes der i år som følge af krigen, har briterne overtaget tjansen. Foto: Ritzau Scanpix

Det skriver Sky News.

Rusland er i år i lighed med i fjor udelukket fra årets konkurrence som følge af invasionen af Ukraine.

Eurovision ses af over 160 mio. menneser globalt.

Frygten baserer sig blandt andet på, at sidste års vært, Italien, i fjor hævdede, at Rusland havde forsøgt at blande sig i afstemningen under den første semifinale, men at det blev forpurret af et italiensk cybersikkerhedsteam.

- Regeringen er altid klar over, at der er en række mulige trusler mod vores systemer og vores begivenheder. Jeg er ikke i stand til at diskutere detaljerne, men National Cyber Security Center er verdenseksperter i at forstå angreb og i at svare på de mest alvorlige angreb.

- Vi vil sikre os, at alle er opmærksomme, så vi kan bevare troværdigheden i vores afstemningsproces, lød svaret fra Paul Scully - minister for teknologi og digital økonomi.

Dette års konkurrence bliver afholdt i Liverpool, fordi arrangørerne har vurderet, at det er for usikkert at afholde den i Ukraine, som ellers vandt i fjor og havde retten til at være vært.