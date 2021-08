Frygter for kendt ekskæreste

Sandra er på god fod med alle sine ekser, men ekskæresten Fætr ville det være svært at skulle se i 'Ex on the beach'

Et helt nyt hold singler er klar til at give den gas i den nyeste sæson af 'Ex on the beach'.

En af dem er 21-årige Sandra Bischof fra Vallensbæk, der glæder sig til at få en oplevelse ud over det sædvanlige, når hun skal feste og flirte i villaen med de andre deltagere.

Dog er der én af sine ekskærester, som den unge kvinde frygter at møde på Gran Canaria.

Det fortæller hun til Ekstra Bladet.

- Hvis min seneste ekskæreste kom ind, ville det være lidt svært. Vi var sammen i to år, og selvom det sluttede meget naturligt, ville det være svært at se ham med andre, fortæller hun.

Det er den tidligere musiker Fætr, som Sandra var kærester med.

Det var bestemt et chok, da Fætr i en dokumentar på DR fortalte, at han faktisk aldrig havde sunget sine egne sange. Foto: DR

Dansk popstjerne afslører kæmpe løgn: Synger ikke sine egne sange

Og der ville da også være fordele ved, at den tidligere skandale-musiker kom med i villaen.

- Jeg ved ikke, om han kommer ind, vi snakker stadig sammen som venner, men han er nok den af alle, jeg ville have det sværest med at se. Det kan godt være, det er et år siden, men det ville være underligt at se ham være sammen med andre, selvom det selvfølgelig kunne være vildt at have den oplevelse sammen.

Forholdet med musikeren, der slet ikke sang sine egne sange og fuppede hele Danmark i 2017, kom også til at betyde, at Sandra fandt ud af, hvordan det er at være kendt, og at alle har en holdning til en.

Den oplevelse håber hun på, at hun kan bruge, når hun er færdig i 'Ex on the beach'.

- Det bliver da underligt, at alle folk har en holdning til en, men nu oplevede jeg, hvordan det var for min ekskæreste. Jeg tænker, hvis jeg får en dårlig besked, så må jeg bare slette den, og så håber jeg da bare, at folk godt kan lide mig, siger hun med et grin.

Sandra var med på sidelinjen da ekskæresten Fætr havde fortalt, at han havde løjet om sin karriere. Foto: Discovery

Vil ikke leve af Instagram

Sandra har tidligere medvirket i 'Singletown', hvor hun var på date med realityveteranen Teitur. Det blev dog kun til to afsnit.

- Der nåede folk slet ikke at lære mig at kende. Det håber jeg da på, at de gør nu.

- Man kan jo ikke vinde noget i 'Ex on the beach'. Deltager du også for at blive kendt? Og kunne leve af at være influencer som mange andre?

- Man er selvfølgelig glad for, hvis der kommer nogle fordele, men jeg vil ikke leve af at være influencer, selv hvis jeg blev kendt. Det ville være en bonus at kunne tjene penge på sin Instagram, men jeg har et job, som jeg er rigtig glad for, fortæller hun.

Du kan se 'Ex on the beach' på Discovery+ fra 15. august.