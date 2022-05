Frygter for sit liv: - Jeg tror jeg skal dø

Det er med svedig håndflader, angst og tvangstanker, at Christian Tafdrup sætter sig ind i et fly

Det er med en følelse af afsked, at instruktør og skuespiller Christian Tafdrup leger med sine børn. I hvert fald, hvis der er omkring en uge til, at han skal ud at flyve.

- Så tænker jeg 'hvorfor går jeg rundt og er ked af det' og så tænker jeg 'nå, det er fordi, jeg skal snart ud at flyve' - altså skal jeg snart dø. Jeg tror, at jeg skal dø. Så tanken om, at det er mine sidste dage, det er meget virkeligt. Så jeg leger med mine børn på en ny måde. En følelse af afsked, fortalte Christian Tafdrup til 'Go' Morgen Danmark' på TV 2 søndag morgen.

Tafdrup lider af det, der kaldes både aviafobi, aviofobi og pteromekanofobi, eller med et mere mundret ord: Flyangst.

En angst han allerede begynder at mærke en uge før afgang, hvor han begynder at blive enormt nervøs, svede og får ondt i maven, fortalte Tafdrup i interviwet med 'Go' Morgen Danmark', hvor han var ugens sønddagsgæst.

Ellers styrter flyet

Flankeret af tv-vært Michèle Bellaiche sad Tafdrup i et flysæde, som programmet i dagens anledning havde fået ind i studiet.

Her åbnede den biograf-aktuelle instruktør blandt andet op for den tvangstanke, han har, når han sidder i et fly og forsøger at dulme sine nerver med alkohol.

- Jeg går i sådan noget tvangstanke. Så det ritual, der sker hver gang, jeg drikker, det er, at jeg skal hælde op med venstre hånd, og jeg skal drikke af kruset med højre hånd. Hvis ikke jeg gør det, så styrter flyet, fortalte Christian Tafdrup.

Christian Tafdrup sætter i et interview ord på sin angst for at flyve. Foto: Linda Johansen

Tafdrup, der både kan skrive skuespiller, manuskriptforfatter og instruktør på sit cv, gjorde sig især bemærket med filmen 'En frygtelig kvinde' fra 2017.

- Den handler om, hvor meget kvinder undertrykker mænd på en meget psykisk manipulerende og meget subtil måde, og hvordan mænd bliver kastreret og mister sig selv og deres maskulinitet. Det er baseret på mange virkelige hændelser, men det er også en komedie, så den er med et glimt i øjet. Jeg tror, at både mænd og kvinder vil kunne genkende rigtig meget, fortalte han op til premieren på filmen til Ekstra Bladet

For tiden er Christian Tafdrup aktuel med gyseren 'Speak No Evil', der er skrevet af både Christian Tafdrup og hans bror, Mads Tafdrup. Filmen modtog fem stjerner af Ekstra Bladets anmelder, der tilmed skrev, at det 'ligner årets bedste danske film'.

Christian Tafdrup danner i dag par med Natalie Toro Stokholm. Sammen har de to børn.