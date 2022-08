Frygter: Her vil turisterne strømme til

Lokale frygter, at britiske Cornwall vil blive lagt ned af turister efter premieren på 'House of the Dragon'

Både Island, Irland og Kroatien oplevede massive strømme af turister, der med egne øjne ville opleve de steder, der udgjorde bagtæppet for scenerne i den voldsomt populære serie 'Game of Thrones'.

Når efterfølgeren 'House of the Dragon' mandag får premiere på HBO Max frygter indbyggerne i det britiske område Cornwall, at turen er kommet til dem.

Flere af scenerne i den længeventede fantasy-serie er nemlig optaget i netop Cornwall.

Det skriver The Gardian.

- Jeg har set trailerne, og jeg genkendte flere steder, blandt andet Mounts Bay, St Michael's Mount og Holywell Strand, siger direktøren for Visit Cornwall, Malcolm Bell, til mediet.

Ubæredygtigt

Han er en af dem, der glæder sig over udsigten til flere turister i det i forvejen velbesøgte område. Den entusiasme deles dog ikke ligefrem af de lokale i turistindustrien.

- Det konstante ønske om umættelig vækst, som vi ser blandt nogle i turistindustrien, er ubæredygtig. Industrien kan ikke blive ved med udnytte den lokale infrastruktur, samfundets og miljøets generøsitet uden at overveje de langvarige effekter, siger Mike Bevens, der er direktør for firmaet Sawday's, der tilbyder overnatningsfaciliteter.

Ifølge The Gardian medførte 'Game of Thrones' en fordobling af antallet af turister i den kroatiske by Dubrovnik, hvor alle scener fra hovedstaden King's Landing er optaget, i årtiet efter seriens premiere i 2011, mens Island oplevede en vækst i samme periode fra 500.000 turister til 2,5 millioner turister.

