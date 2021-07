Fuldstændig hjernedødt tv

Indenfor reality-genren kan den slags, hvor unge veltrænede mennesker iføres badetøj og for en tid bosættes på et luksusresort i eksotiske omgivelser, tilsyneladende varieres i det uendelige.

Seneste skud på stammen hedder 'Too Hot To Handle', og sæson to har netop haft premiere på Netflix. Præmissen er, at man har bildt ti (fem af hver køn) festglade og meget liderlige deltagere ind, at de skal deltage i et realityshow med titlen ’Parties in Paradise’. Det virker de meget opsatte på.

Efter 12 timers endeløs flirten finder de så ud af, at de i virkeligheden (eller hvad man nu skal kalde det) har meldt sig til 'Too Hot To Handle'. Her handler det om, at de under opsyn af den altseende kegleformede virtuelle vært Lana, skal afstå fra al kysseri, sex og onani i tre uger, hvorefter der venter en præmie på 100.000 dollar.

Ideen (eller hvad man nu skal kalde det) er, at de ved at holde nallerne fra hinanden og sig selv får mulighed for at udvikle deres følelsesliv og bliver i stand til at indgå dybere relationer, der rækker ud over blot at kaste sig over alt, der har en puls. Det er præcis lige så idiotisk, som det lyder.

De ti deltagere i 'Too Hot To Handle' ville næppe i fællesskab kunne løse en børne-krydsogtværs. Foto: Netflix

Tvivler på menneskehedens fremtid

Der indgår forskellige sessions undervejs, hvor en coach giver dem lommepsykologiske redskaber, der skal hjælpe dem i mål. Eksempelvis skal de udforske hinandens erogene zoner (et udtryk ingen af deltagerne ved hvad betyder), hvilket jo kan synes lidt paradoksalt, i og med at hele øvelsen går ud på seksuel afholdenhed.

Men hele showet er bygget op om at friste deltagerne mest muligt, og hver gang de så falder i, bliver pengepræmien mindre. Vinderen (og modsat første sæson er der kun en vinder her) får ikke 100.000 dollar med sig, kan jeg godt røbe.

Ud over at ca. otte timers tv, hvor man følger en flok narcissister, hvis fremmeste opgave i livet et at lade være med at snave hinanden, er lige til at få vabler i røven af, så bliver det ikke mere interessant af, at ingen af de ti deltagere på noget tidspunkt undervejs formår at fremsige blot en enkelt replik som ikke handler om deres eget spejlblanke selv. Heller ikke selv om der skiftes ud på rollelisten undervejs i et desperat forsøg på at gøre det mere seværdigt.

Det er med andre ord – selv indenfor genrens generelt ret lave åndsniveau – fuldstændig hjernedødt. Faktisk i en grad, så man undervejs godt kan tvivle på menneskehedens fremtid, hvis disse individer ender med at parre sig med hinanden.

Det er lige før, at et gensyn med ’Centervagten’ er at foretrække.