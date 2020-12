Fuldstændigt knust: - Jeg græd i seks dage

Asbjørn 'Tyren' Nielsen var helt i knæ, da han stemplede ud af 'Ex on the Beach'. Hør hvad der sker, når man forlader programmet, i videoen over artiklen

Bag det benhårde og 204 centimeter hårdtpumpede ydre hos Asbjørn Nielsen gemmer der sig en blød knægt.

En blød knægt, som var hårdt ramt, efter han måtte forlade 'Ex on the Beach'-villaen og sin elskede Lærke, som han var klar til at kalde sin kæreste.

- Ikke fedt at se

Seks dage blev han holdt på sidelinjen, før han atter fik lov at stemple ind i programmet, og da han gæstede Ekstra Bladet fortalte han om dage, hvor han beskriver sig selv om en mand helt i knæ.

- Jeg var på hotel, og jeg sad og græd hver dag. Vi måtte jo ikke gå ud, for det var taget under coronarestriktionerne, så vi var lukket inde på værelset. Når der kom mad, blev det leveret til døren, og så kunne vi tage det. Vi havde ikke kontakt til nogen overhovedet, fortæller Asbjørn om livet som ex-'Ex'-deltager.

- At være alene med sig selv og sine tanker i seks dage, når man lige er røget ud af et program, og man ikke har afklaring på noget. Jeg gør det aldrig igen, fortsætter han.

Var helt færdig

Men hvad sker der, når man forlader programmet? Det gav han også svaret på.

- Altså jeg røg ud, og så blev jeg kørt over til en debriefing, eller hvad fanden det hedder, hvor man siger tak for denne gang, og jeg stortudede. Jeg var helt færdig, og så får jeg at vide; 'Asbjørn, det var fandeme en smuk afsked og alt det der, men du er ikke færdig. Du skal ind igen om seks dage'.

- Jeg havde forberedt mig på, at jeg skulle hjem og tilbage til min træning, tilbage til min roomie, tilbage til hverdagen. Så skulle jeg det der, og det kunne jeg slet ikke tage oppe i hovedet. Jeg var helt færdig, siger Asbjørn om tiden på hotellet.

Overrasker: - Jeg er tilbage

- Men du lader dig alligevel overtale?

- Ja, der var jo ikke så meget andet at gøre.

