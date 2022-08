Fyret efter TV 2-dokumentar: Det skal han nu

TV 2-dokumentaren 'Herlufsholms hemmeligheder' rystede seerne med beretninger om vold, mobning og krænkelser blandt eleverne på kostskolen, da den blev vist tidligere på året.

Efter få dages massiv kritik af skolens ledelse og bestyrelse tog man konsekvensen og fyrede Mikkel Kjellberg, der havde været rektor på skolen siden 2020.

Nu har Mikkel Kjellberg fået nyt job, skriver Sjællandske Medier.

Ifølge mediet skal Kjellberg fremover undervise i kemi og matematik på Næstved Gymnasium og HF. Det fremgår at skolens hjemmeside, hvor den tidligere Herlufsholm-rektors billede og navn kan ses under listen af lærere.

Sjællandske Medier har forsøgt at få en kommentar fra Mikkel Kjellberg, skolens rektor og bestyrelse, men det har ikke været muligt.

Annonce:

Ekstra Bladet arbejder ligeledes på at indhente kommentarer fra Kjellberg, rektor Marianne Bollerup Neuer og bestyrelsesformand Annemette Palmqvist.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Kort før sommerferien meldte kongehuset ud, at prins Christian og prinsesse Isabella ikke skal gå på Herlufsholm.

Afviste

Mikkel Kjellberg havnede i stormvejr over sin fremtræden i dokumentaren og sin håndtering af de sager, den lagde frem.

Over for Ekstra Bladet afviste Kjellberg, at han har kendt til eller skjult sagerne om blandt andet vold på Herlufsholm.

- Jeg kan afvise, at vi har skjult eller har haft en interesse i at skjule eller ligefrem billige voldelig adfærd på Herlufsholm. Jeg tænker, at vi har en vigtig opgave med at sikre, at der ikke sker episoder af voldelig karakter på skolen, og det vil jeg arbejde for, har han tidligere fortalt til Ekstra Bladet.

Efter fyringen af rektor valgte bestyrelsen at lægge en handlingsplan frem og offentliggjorde blandt andet, at de ville afskaffe den omstridte præfektordning på skolen.

Annonce:

Kritikken af skolen haglede dog fortsat ned fra blandt andre Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, og kort før sommerferien trak hele bestyrelsen sig fra deres poster.

Også kongehuset har taget konsekvensen, og kronprinsparret har valgt, at prins Christian ikke skal fortsætte på Herlufsholm efter sommerferien, sådan som det ellers var planen, ligesom prinsesse Isabella ikke skal begynde på skolen.

Kongehuset har endnu ikke meddelt, hvordan prinsen og prinsessens videre skolegang skal forløbe.