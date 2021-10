Fyret for satirisk bog: Nu reagerer DR

Ekstra Bladet beskrev for nylig sagen om 57-årige Jens Kjær Larsens dramatiske bortvisning fra Danmarks Radio, efter at den prisvindende kreative producer havde formastet sig til at udgive en bog med titlen ’Mediefilejs’.

Jens Kjær Larsen, der også er rapper i 90'er-hitgruppen Cut'n'Move, siger selv, at de figurer, han beskriver satirisk i bogen, er arketyper baseret på flere forskellige ledere, han har mødt gennem et langt arbejdsliv i mediebranchen,

Men hos Danmarks Radio følte op til flere anonyme mellemledere ifølge Jens Kjær Larsen sig direkte krænket af beskrivelserne i bogen.

Det afstedkom et alvorligt møde med afdelingschef Andreas Lange og dernæst en de facto fyring efter ti års ’fastlancer’-ansættelse i statsradiofonien.

'Det var menige medarbejdere'

Men at Jens Kjær Larsen skulle have krænket mellemledere - altså folk højere i hierarkiet end ham selv og dermed have 'krænket opad' - passer dog overhovedet ikke, hvis man skal tro Danmarks Radios seneste kommentar til Ekstra Bladet om sagen.

I første omgang ønskede man hos DR i forbindelse med vores oprindelige afsløringer ikke at udtale sig direkte om krænkelserne eller om hvem, de skulle være begået imod, men efter den massive mediedækning har piben nu fået en anden lyd:

'Vi blev kontaktet af menige medarbejdere, der følte sig selv eller kollegaer udstillet i bogen. Det reagerede vi naturligvis på. Det er menige medarbejdere uden nogen form for personaleansvar for Jens Kjær Larsen eller andre, som har reageret på bogens indhold. På den baggrund har vi vurderet, at vi må sætte samarbejdet med ZippBiz, Jens Kjær Larsens firma, på pause, så der kan komme ro på arbejdssituationen'.

Sådan lyder det fra Niels Ammitzbøll, underdirektør i DR blandt andet med ansvar for HR, i en mail.

Reaktionen kommer, efter at Jens Kjær Larsen i de seneste uger i kølvandet på Ekstra Bladets afsløringer har optrådt i en lang række medierelaterede programmer – heriblandt på Radio 4, Den Uafhængige og Radio Loud, ligesom sagen har været intenst beskrevet i podcasts som ’Det, vi taler om’ og 'Den korte podcast'.

DR betoner ud over ovennævnte udtalelse, at begrebet mellemledere slet ikke benyttes som titel i Danmarks Radio.

Det giver fyrede Jens Kjær Larsen ikke fem flade øre for:

- De mennesker, der havde bestemmeret over mig på DR, dem kalder jeg mellemledere, og det gør mine tidligere kollegaer også. De er mellemledere af gavn, hvis ikke af navn. Det er folk, som kunne bestemme, hvilke opgaver jeg fik. Det er underordnet, om de har personaleansvar, så længe det er ansatte, som har kunnet give mig ordrer. Selvfølgelig er det da ikke mine nærmeste kollegaer, der har følt sig krænkede - det kan simpelthen ikke passe.

- Jeg er sikker på, at det er damage control, fordi man i DR må have lagt en strategi for, hvordan man imødegår denne sag, efter at det kom i medierne. De prøver, som jeg ser det, med alle midler at ændre dagsordenen ved at sige, at det ikke er personer med personaleansvar, jeg skulle have krænket. For det lyder skidt at bortvise en for at krænke opad, ikke sandt?, tordner Jens Kjær Larsen og nævner, at DR-folk med titler som kreativ leder og brand-redaktør falder inden for den kategori, han kalder mellemledere.

Han nævner i samme forbindelse alle de støtte-meddelelser, han har fået fra ligesindede kollegaer på 'gulvniveau' efter sin bortvisning. Folk, der altså nu ifølge DR skulle være blandt dem, som har klaget over Jens Kjær Larsen.

Chokerede kollegaer Efter at Jens Kjær Larsen havde sendt en mail om sin fyring rundt til sine menige kollegaer, efterlod det mange i en tilstand af afmagt og chok. Utilfredsheden begyndte at ulme på arbejdspladsen og folk var uforstående. Ifølge Kjær Larsen var der nærmest mytteristemning blandt flere kollegaer. Det viser flere støttemails til Jens Kjær Larsen fra kollegaerne ovenpå hans udmelding. Ekstra Bladet er i besiddelse af disse mails, men har valgt kun at citere udvalgte passager fra dem, så ingen bliver udstillet eller kan genkendes. I de nævnte mails efterlades der heller ingen tvivl om, at den historie, Jens Kjær Larsen beskriver over for Ekstra Bladet, er sand: 'Er virkelig i chok over den behandling, du har fået. Er det overhovedet lovligt? Jeg håber, det er en sag, du tager videre med fagforbund, HR m.v. hvis det er muligt. Det er meget foruroligende, at den slags er tilladt i 2021. Fuck - det er en børnehave'. 'Det berører mig så meget. Hvad er der sket med vores gode, gode afdeling. Er så chokeret. Det er vi alle. Adfærdskodeks ... Min anbefaling vil være, at du står ved og er tro mod dig selv og din bog - at indholdet er sjovt og ironisk. Med satirisk distance. At du har stødt nogen, beklager du. Men ellers synes jeg ikke, du skal trygle om nåde'. 'Jeg er rystet. Helt ind i min gamle sjæl. Som dig er jeg også mere end 30 år gammel - og dermed et omvandrende oldtidslevn fra dengang, der var højt til loftet og plads til at trække på skuldrene, og hvor det var ok at sige 'så slap dog af!!'' 'Alle gode tanker med herfra. Jeg er selv den seneste tid blevet overrasket over, hvor regelret DR kan agere og hvordan man kan blive ramt af uretfærdig behandling. 'Ja, jeg er godt nok ked af at høre, at du er 'på pause'. Jeg forstår slet ikke den beslutning, og kan ikke se nogen skulle føle sig truffet personligt ud fra din bog!' 'Jeg er helt chokeret (...). Folk går virkelig i små sko herude' 'Kan jeg med nogen ret indvende, at det er en meget brutal beslutning, da din kone er kræftpatient og du i et eller andet omfang er eneforsøger. Eller skal jeg bare klappe kaje?' 'Jeg synes, det er et superfint og sagligt brev. Når det er sagt, så er kulturen til - fra ledelsens side - at man ikke taler o mdet. Synes stadig, det er en fantastisk bog, du har skrevet, og jeg er 100 procent enig i dine betragtninger'. Vis mere Vis mindre

Klar damage control

Han er regulært rasende over Danmarks Radios nye udtalelser, som han slet og ret kalder 'løgn fra ende til anden'.

- Der er slet ingen tvivl om, at det var mellemledere, der var tale om, da jeg blev bortvist og fik at vide, at jeg havde krænket kollegaer. Jeg fik også et opkald fra min nærmeste leder kort forinden, som sagde: 'Jens, nu er mellemlederne begyndt at læse din bog - og de er IKKE glade' ...

Det sidste ord er med andre ord nok ikke sagt i denne føljeton. Ekstra Bladet følger sagen ...