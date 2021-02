Fyret fra hit-serie

Gina Carano skal ikke længere medvirke i 'The Mandalorian' efter sine kontroversielle udtalelser på de sociale medier

Gina Carano har siden 2019 spillet rollen som Cara Dune i Star Wars-serien 'The Mandalorian' på Disney+.

Det er nu slut, efter hun er blevet fyret for sine kontroversielle udtalelser på sociale medier. Det skriver People.

10. februar trendede #FireGinaCarano på Twitter, efter skuespillerinden tirsdag aften havde lagt flere kontroversielle opslag på sin Instagram-story.

Så er den her: Se spritny 'Star Wars'-trailer!

I et af opslagene sammenligner Gina Carano behandlingen af republikanere med den, som jøderne stod over for i nazi-Tyskland.

'Som jøde er det her fucking modbydeligt og unødvendigt. Gina Carano bliver nødt til at stå til ansvar,' skriver en Twitter-bruger i reaktion til opslaget.

Kun få timer efter, at People rapporterede om det trendende hashtag, blev fyringen bekræftet.

'Hendes opslag på sociale medier, som taler ned til mennesker baseret på deres kulturelle og religiøse identitet, er afskyelige og uacceptable,' har en talsmand for Lucasfilm udtalt til People i forbindelse med fyringen.

Hun sparker så meget røv

Beep/bop/boop

Det er ikke første gang, skuespillerinden har modtaget kritik for sin opførsel på de sociale medier.

I september opdaterede hun sin Twitter-biografi til at indeholde 'beep/bop/boop' - noget, som mange opfattede som at gøre grin med folk, som skriver stedord som for eksempel hun/hende/hendes i deres biografier på sociale medier.

Efter kritikken undskyldte Gina Carano og slettede igen ordene fra biografien.