Går amok: - Du er et kæmpe møgsvin

Der er drama på drengen hen mod afslutningen af en ellers dramaforladt 'Paradise Hotel'-sæson, og i dagens afsnit stikker det helt af.

Storfavoritten David Jarsbo bliver udråbt som 'Den besatte nisse', hvilket betyder, at han løsrives fra sin partner Yazmin og sendes på solo.

Samme aften står Yazmin og kaster med ting mod David i frustration over, at han har sat hende i fare. Under aftenens fest får David nemlig en benhård opgave: Få to gæster ned på solo-værelset. De vil være i stor fare. Hvis ikke du lykkes, ryger du selv hjem. P.s - du har to timer.

Her vælger han sin gamle partner Yazmin Papaleo, der hiver Camilla Storm med sig. Da det går op for dem, at de er blevet snydt af hotellets konge af dobbeltaftaler, går de grassat, som det kan ses i faktaboksen.

David forklarer til Ekstra Bladet, at han valgte Yazmin som sit 'offer', fordi han var presset på tiden.

- Jeg skulle bare have nogen derned. Jeg havde 15-20 minutter tilbage, ellers ville jeg ryge, så det var ligegyldigt, hvem det var. Sille og Yazmin var de første, der gik på toilettet, og det ville være mærkeligt at bede dem begge gå fra værelset og ned på solo. Jeg vidste, at Yazmin ville kunne overtale flest til at gå med sig, siger David, der helst ikke havde set, at hun bragte Camilla med sig.

- Jeg forsøgte at sige til hende, at hun skulle få Benjamin med derned, men hun stod fast på Camilla, og jeg turde ikke sige hende imod.

Ubehageligt kvarter

Gloserne, der kan læses herover, blev derefter slynget i hovedet på David, ligesom Yazmin kastede et lille håndklæde på hans hånd og hans våde badebukser blev kastet, så de ramte ham på maven.

Stemningen var alt andet end god.

- Det var et ubehageligt kvarter på det værelse. Jeg forstod jo godt, at de var sure, og jeg havde håbet, der kom en af værterne forbi lidt hurtigere, så jeg kunne komme væk, men jeg skulle lige ristes lidt. De var bedste veninder og vidste, at en af dem ville ryge. Så jeg kan godt forstå deres reaktion.

- Yazmin kaster også et lille håndklæde og badebukser efter dig. Hvordan oplevede du det?

- Det var da lidt ubehageligt. Jeg fik først sparket den sorte pakke på mig og så de våde badebukser på kroppen.

- Hvis det var omvendt, var du nok havnet i en shitstorm. Her tænker jeg på Türker, der blev smidt ud i forrige sæson. Opfatter du det, der skete, som en voldelig handling?

- Jeg tænkte faktisk godt over, at hvis det havde været den omvendte situation, og en mand havde kastet de ting mod en kvinde, så tror jeg, produktionen havde grebet ind. Men jeg syntes ikke, det var så slemt igen. Det syntes jeg i øvrigt heller ikke i Türkers sag. Min episode skulle køres en del længere ud, hvis jeg skulle kalde det en voldelig episode, siger David Jarsbo.

Yazmin Papaleo ved premieren på programmet. Foto: Henning Hjorth

Ville stå med Sille

Han indrømmer, at han på dette tidspunkt i spillet godt var klar over, at han på sigt ville tilbage til Sille Nimholm, der i dag er hans kæreste.

- Handlede valget af Yazmin ikke bare om, at du fik mulighed for at slippe af med hende, så du kunne stå med Sille?

- Jeg ville helst stå med Sille, for jeg tænkte meget over, hvem jeg skulle stå med i en finale med hensyn til de stemmer, der kunne trækkes. Men jeg havde det slet ikke i tankerne, da jeg skulle løse min opgave. Jeg ville jo hellere have dem begge på hotellet så længe så muligt, men til sidst handlede det bare om, at det var nærmest min eneste chance med 15-20 minutter tilbage.

- Hvis jeg prøvede at få Benjamin og Patrick L med ned på solo, og de sagde nej, ville det virke mærkeligt, når jeg pludselig forsøgte det samme med to andre, siger David, der altså slap ud af farezonen for denne gang.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Nent Group, der står bag Viaplay, hvor 'Paradise Hotel' vises. Her mener man ikke, at de to 'kaste'-episoder med Türker og Yazmin kan eller skal sammenlignes.

'Produktionen har altid mulighed for at bryde ind, hvis de mener, at et skænderi er ved at løbe af sporet. Det er en afvejning fra gang til gang, og vi mener ikke umiddelbart, at de to episoder kan sammenlignes. Vi er naturligvis i løbende dialog med vores deltagere, og vi er ikke bekendte med, at de har sammenlignet de to episoder, men vi vil naturligvis tjekke op med dem en ekstra gang', siger programchef Kenneth Kristensen i en skriftlig kommentar.