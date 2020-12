Går amok over vært: 'Det er helt fantastisk'

Folk jubler over, at det bliver komiker Melvin Kakooza, der overtager værtsrollen, når Sofie Linde skal på barsel

Det er svært at forestille sig et bedre valg som barselsvikar end Melvin Kakooza.

I hvert fald hvis man ser på de sociale medier.

Tirsdag meddelte TV2, at Sofie Linde ikke vil være vært på de nyeste live-shows under 'X Factor', fordi hun går på barsel.

Derfor må en anden træde til, og det bliver Melvin Kakooza, der kan ses i programmer som 'Helt sort' og 'Sunday'.

Og det er altså en nyhed, der falder i folkets smag.

På Ekstra Bladets Facebook-side er der nemlig lutter rosende ord til den kommende vært på 'X Factor'.

'Det bliver klasse,' skriver en.

'Så SKAL vi se det,' skriver en anden.

'Det er den bedste nyhed i dag,' lyder det fra en tredje.

Glæder sig

På Instagram fortæller Melvin Kakooza, at han ser frem til at være stedfortræder for Sofie Linde.

'Kære Sofie. Jeg lover at passe godt på butikken, mens du er på barsel - tak for tilliden og nogle mega sjove dage,' lyder det.

I en pressemeddelelse der er sendt til Ekstra Bladet, er det da også helt sikkert, at der bliver set frem til Melvin som vært.

- Jeg er rigtig glad for, at Melvin har sagt ja til at være vært på 'X Factor', når Sofie går på barsel.

- Jeg er en af de mange danskere, der har fulgt med i Melvins karriere både på tv og sociale medier, og der er ingen tvivl om, at han har et helt særligt talent for at underholde, og så har han et stort nærvær, som er utrolig vigtigt på et program som 'X Factor', hvor alt kan ske. Jeg tror faktisk ikke, vi kunne have fundet en bedre afløser for Sofie, siger underholdningsredaktør Dorte Borregaard.

Her er den nye 'X Factor'-vært

I meddelelsen giver Melvin da også ekstra udtryk for, hvor meget han glæder sig.

- Jeg glæder mig til at stå på scenen og byde velkommen til de store talenter - og føre familien Danmark igennem et godt program. Sofie har sagt, at jeg bare skal være mig selv og sørge for at gøre det til mit og nyde øjeblikket - så det har jeg tænkt mig.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en uddybende kommentar fra Melvin om de flotte reaktioner, men han er i skrivende stund ikke vendt tilbage.