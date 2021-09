Går amok på eksperter: - I må have et lorteliv!

Tirsdag aften er der premiere på en ny sæson af 'Luksusfælden' på TV3, og det går bestemt ikke stille for sig.

Her besøger eksperterne parret Henriette og Jacob, der bor med deres børn i Brørup.

Parret er flyttet mange gange i deres liv, og de mange flytninger trækker et langt spor af ubetalte flytte-regninger gennem parrets liv.

Parret elsker tatoveringer, cigaretter og sodavand og har samtidig været meldt ind og ud af stribevis af uddannelser, hvor de har optaget SU-lån, og gælden er nu blevet så stor, at de har bedt 'Luksusfældens' eksperter, Louise Fredbo-Nielsen og Jan Swyrtz, om hjælp.

Det er dog ingen let opgave, eksperterne er kommet på. For Henriette og Jacobs mening om, hvad der skal til for at komme milliongælden til livs, matcher ifølge eksperterne på ingen måde virkeligheden.

- I har 15 kreditorer, der får 200 kroner. Jeres samlede gæld er 1,2 millioner, konstaterer ekspert Jan Swyrtz, der samtidig påpeger, at parrets gæld primært består af gæld til det offentlige, billån, forbrugslån og gæld til private.

Jacob fortæller i programmet, at han godt kan se, de har et problem, og at det primært er hans skyld.

- Vi har ikke fået en skid for de penge. Det er mig, der er en idiot til at bruge de penge, siger Jacob og bliver suppleret af Henriette:

- Det gør mig lidt ked af det. Men vi er sammen om det. Vi er sammen om at komme ud af det, siger Henriette.

Ikke tale om

Parret bruger 8700 kroner mere, end de har råd til hver måned, og derfor har de en svimlende misligholdt gæld.

Derfor opfordrer eksperterne parret til at sælge deres bil, og da de nævner det, går samarbejdet totalt i hårknude, for det vil parret ikke høre tale om.

Jacob bliver rasende, da eksperterne beder ham om at sælge sin bil. Foto: Nent Group Danmark

- Hvis vi sælger bilen, skal I regne med to gange kontanthjælp, for det indskrænker vores jobmuligheder markant, lyder det vredt fra Jacob.

- Den bil skal med, eller også kan vi ikke hjælpe, lyder det fra Swyrtz.

- Så kan I ikke hjælpe os, konstaterer Jacob.

- Vi har set de muligheder, der er for jer, og hvis I ikke er med på det, så er den ikke længere. Det er jeres beslutning. Vi skal nok gøre, hvad vi kan, men I skal også gøre, hvad I kan, lyder det fra Swyrtz.

- Du kan godt tage min bil, men så har jeg ikke noget arbejde, for helvede, skriger Jacob, inden han kyler sine bilnøgler i gulvet foran de måbende eksperter.

Går helt galt

Derfra stopper samarbejdet med eksperterne.

- Vi har accepteret, at der er en gæld, og det tager mange år at komme ud af den. Men når I påstår, at vi ikke kan hjælpes, så må vi bare gøre det selv, som vi har gjort hele vores liv, når der ikke er andre, der vil hjælpe os, siger Jacob henvendt til eksperterne og fortsætter sit vredesudbrud:

- I kan ikke komme og hakke ned på os og så kalde det en hjælp. I har kun brugt tid på os og fortalt, hvor dårlige mennesker vi er. I må have et lorteliv.

Du kan se 'Luksusfælden' på TV3 og Viaplay tirsdag aften klokken 20.

