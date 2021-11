Går fra hinanden

I starten af november lød det fra Christel Trubka, at hun var meget glad for Nicolai Heller.

Christel Trubka og Nicolai Heller mødtes under det på Discovery+ for nylig overståede 'Ex on the Beach' og flirtede heftigt i programmet, hvor de hurtigt fremstod som et par.

Men det var først for en uge siden - et halvt år efter optagelsernes afslutning - at de sprang ud som kærester i forhold til offentligheden.

De ville med egne ord vente med offentliggørelsen, til 'Ex on the Beach' havde været vist på tv - i respekt for programmet.

Slog op over besked

Men det blev kun til et halvt års forhold og en uge som officielle kærester, for nu er det slut.

Nicolai Heller mødte Christel Trubka under optagelserne til 'Ex on the Beach', og der var hurtigt amoriner i luften. Foto: Krestine Havemann

Det bekræfter Nicolai Heller over for Ekstra Bladet.

- Ja, vi er helt bestemt gået fra hinanden, fnyser NIcolai, da vi får fat i ham på bagkant af en story på Instagram, hvor han fortæller, at Christel pludselig har slået op med ham.

'Christel og jeg havde halvårsdag i dag, men efter hun har besøgt sin X i Spanien, har hun valgt at gå fra mig over besked. Meget modent', skriver Nicolai Heller i sin story efterfulgt af en 'græder af grin'-smiley.

Klar til fest i Barcelona

Nicolai Heller har muligvis skrevet det i afmagt, men han virker trods alt ikke i værre humør, end at han er klar til at rejse mod Barcelona for at give den gas og drukne de sorger, der måske/måske ikke er der.

Nicolai har således med egne ord ikke lyst til at uddybe og skrive yderligere med Ekstra Bladet om sagen.

Ekstra Bladet har naturligvis forsøgt at få en kommentar fra Christel Trubka, som altså angiveligt skulle være den part, der sluttede forholdet, men hun er endnu ikke vendt tilbage.

Christels ekskæreste Teitur Skoubo (th.) bor nu i Spanien til daglig, men om det er ham, Nicolai skriver om i sit opslag, vil Nicolai ikke bekræfte. Her ses eksparret, da Christel vandt titlen for 'Årets bedste bryster' til Reality Awards.

Christel Trubka fortalte for nyligt, at hun har fået en venindetatovering med Teresa Ovenberg, som dater Christels ekskæreste Teitur Skoubo.