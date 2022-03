Går i flæsket på Netflix

YouTube har annonceret, at de vil begynde at streame hundredvis af 'gratis' tv-programmer

Den populære videoplatform YouTube forsøger nu at indfange kunderne på det store streamingmarked, hvor Netflix, Disney og HBO i dag dominerer.

YouTube vil nemlig tilbyde gratis streaming af flere hundrede forskellige tv-shows, som for eksempel det populære 'Hell's Kitchen' med den kendte kok Gordon Ramsay, skriver Skynews.

Udmeldningen kommer ovenpå nyheden om, at platformen også for nyligt gjorde det muligt for brugerne at se mere end 1500 film uden betaling.

Det er dog ikke helt gratis, hverken at se film eller de fremtidige tv-programmer. YouTube propper i stedet reklamer i deres film og programmer helt ligesom i normale Youtube-videoer.

En fremtid med flere reklamer i streaming branchen

Alt dette tyder på, at vi skal forberede os på en fremtid med flere reklamer i streaming branchen, men samtidig bliver det måske billigere.

Det bliver i hvert fald en anden form for betaling, hvis YouTube får succes med deres koncept. Og streaming-giganter som for eksempel Netflix og HBO vil få endnu en konkurrent i forsøget på at indfange film- og tv-glade personer.

En kæmpe trussel

YouTubes strategi om at gå mere målrettet ind på streamingmarkedet burde da også få konkurrenterne til at ryste lidt i skræk.

Platformen er nemlig nummer to på listen over de mest besøgte hjemmesider i hele verden.

Samtidigt havde YouTube en reklameindtjening på næsten 20 billioner dollars i 2020, som svarer til 14 procent af det samlede budget, der hvert år bliver brugt på tv-reklamer.

Den nye service vil indtil videre kun være tilgængelig i USA, men vil med stor sandsynlighed blive udbredt til resten af verden, hvis konceptet er en succes.

