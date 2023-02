Går i rette med kritikere: - Det er jo, fordi man rokker ved traditionerne

Tiden kalder på, at en mand kan have neglelak på, mener Simon Kvamm

I sidste uge var de pink. Og i denne uge var de grønne.

Simon Kvamm er ikke den første mand, der har haft neglelak på. Men det har alligevel vist sig at være et emne, der kan få folk til tasterne.

I Ekstra Bladets liveblog var der både under første og andet liveshow flere, der reagerede på, at den garvede musiker havde valgt det farverige hånd-look. Nogle var glade ved synet, mens andre ikke forstod det.

Efter fredagens liveshow spurgte vi derfor 'X Factor'-dommeren, hvorfor han har valg at male sine negle.

- Hvorfor ikke, havde jeg nær sagt. Det er en festlig aften Fredag aften med live-tv og musik, det anser jeg som fest. Og så er det bare naturligt at gøre det til en naturlig del af, hvordan man klæder sig på.

- Der er nogen, der reagerer meget kraftigt på at se en mand i neglelak. Hvorfor tror du, det vækker så stærke følelser i folk, når en mand iklæder sig noget, der klassisk set er feminint?

- Det er jo, fordi man rokker ved traditionerne, jeg har nu ikke selv mødt nogen, der er voldsomt bestyrtede over det. Men hvis der er nogen der ude, så tænker jeg det er på tide, at nogen, som ellers opfatter sig selv som nogen med fødderne plantet i den silkeborgensiske muld, tager neglelak på. For det kalder tiden på, at man ikke ser så stort et skel i.

Simon Kvamm kunne desuden gå fra andet liveshow som en glad mand. Han har nemlig som den eneste af de tre dommere alle sine tre deltagere med sig videre i konkurrencen.

Du kan se, hvordan det går Simon Kvamms deltagere på fredag, hvor der atter er 'X Factor' på TV 2 og TV 2 Play.