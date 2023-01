Går i stå midt på scenen: - Fuck!

Elivia fra The Oddballs er helt forvirret på grund af nerver og må starte forfra under gruppens optræden til six chair challenge

De fleste kan nok nikke genkendende til, at det kræver en vis kontrol over sine nerver at stille sig op på en scene og synge - ikke bare for et stort publikum, men også for hele tv-Danmark.

Det gælder i hvert fald 'X Factor'-gruppen The Oddballs, som i fredagens six chair challenge skal forsøge at synge sig til en plads på Thomas Blachmans bootcamp.

Og midt på scenen sker det, som ikke må ske: Elivia fra gruppen går i stå.

- Fuck! Sorry, jeg tager den lige om, siger Elivia i programmet.

Helt forvirret

Til Ekstra Bladet fortæller gruppen, at de begge var meget nervøse, fordi ingen af dem har sunget for så stort et publikum før, og for Elivia kom det til udtryk i forvirring.

- Lige før vi kommer ind, tror jeg nærmest, jeg er helt lammet, hvad nervøsitet angår. Jeg mærker faktisk ikke noget til det, andet end at det giver udslag i en grundlæggende forvirring, siger Elivia og tilføjer:

- Jeg troede, jeg var begyndt at synge det forkerte, men det var jeg egentlig ikke. Jeg var lidt desorienteret, tror jeg.

Der var nerver på forud for The Oddballs' optræden. Foto: Lasse Lagoni/TV 2

- Har oplevelsen med at gå i stå gjort jer nervøse for at optræde igen?

- Det har bestemt ikke afskrækket os. Det var en helt fantastisk oplevelse. Der var meget stille, mens vi sang, så jeg blev virkelig ramt af en følelse af, at folk faktisk gerne ville lytte til, hvad vi stod og skrålede ud, siger Julie, og Elivia supplerer:

- Det har givet os begge to meget mere blod på tanden, så jeg tager det som en god første erfaring af forhåbentligt mange.

'Intet med testikler at gøre'

Det er dog ikke kun gruppens optræden, der fylder i programmet. Også deres navn, The Oddballs, får kommentarer med fra dommerne, som i spøg oversætter det til 'skøre nosser'.

Men det lader gruppen sig heller ikke hyle ud af.

- Det repræsenterer vores skævheder, og at vi ikke følger normen. Vi er jo en transkønnet kvinde og en kvinde, der er overvægtig, så vi synes, navnet passer godt til det, vi er og gerne vil vise, siger Julie, og Elivia supplerer:

- Så er vi jo også lidt humoristiske, så det gør ikke noget, at der er den dikotomi i at have et lidt fjollet navn og et meget alvorligt udtryk. Skøre kugler er jo den mest direkte oversættelse, og det er der jo ikke nogen, der forbinder med testikler. Så det bunder nok i et ikke supergodt kendskab til engelsk, hvilket også er helt okay. Men det har i hvert fald aldrig været hensigten, at det skulle have noget med testikler at gøre.

Hvordan det går The Oddballs i 'X Factor', kan du følge fredag klokken 20.40 på TV 2 og allerede fra morgenstunden på TV 2 Play.

