Går verden rundt

Animationsprogrammet 'John Dillermand', der sendes på DR Ramasjang, har i den grad vakt opsigt herhjemme, hvor det vidt og bredt er blevet diskuteret, hvorvidt det er i orden, at børn i alderen fire-otte år bliver præsenteret for et program, hvor hovedrollen er en magisk 'dillermand', der ikke altid kan styre, hvad den gør.

Det kontroversielle børneprogram er da heller ikke gået ubemærket hen i udlandet, hvor 'John Dillermand' de seneste dage har fået en hel del omtale.

Roser 'Dillermanden': - Der skal ruskes op

I det britiske medie The Guardian har nyheden om det danske animationsprogram til børn været en af de helt store historier det seneste døgn, og de seneste 24 timer har historien tilmed været en af de mest læste historier på mediet og har overgået store nyheder om blandt andet coronavirus og lockdown,

'Ikke overraskende har programmet skabt stor debat om, hvad fjernsyn til børn skal og ikke skal indeholde,' skriver mediet blandt andet.

'DR, som er den danske udbyder af public service, har for vane at skubbe til grænserne - især når det gælder børn,' lyder det videre i The Guardian, mens der samtidig bliver bliver nævnt andre kendte DR-karakterer til børn som Onkel Reje og DR-programmet 'Ultra smider tøjet'.

I artiklen beskrives det ligeledes, hvordan flere forældre har klaget over DR, og at programmet har skabt ramaskrig på de sociale medier.

I udlandet har de også bemærket 'John Dillermand'. Foto: DR

Spreder sig vidt og bredt

Også de britiske medier The Independent, The Sun og Metro har beskrevet 'John Dillermand', og i The Sun kaldes serien blandt andet for 'bizar', mens også amerikanske CNN og New York Post har beskrevet serien.

Ligeledes i Australien, Frankrig, Irland og Tyskland har børneanimationsserien vakt opmærksomhed i medierne, og i kommentarsporerne diskuteres det vidt og bredt, om man kan tillade sig at vise den slags programmer for børn.

DR har tidligere forklaret til Ekstra Bladet, at meningen med programmet er at gøre målgruppen, som er børn fra fire til otte år, klogere på kroppen.

'Vi mener selvfølgelig ikke, at serien på nogen måde er skadeligt. Vores indhold tager afsæt i en lang tradition om at være tro mod målgruppen. Med serien anerkender vi den spirende nysgerrighed omkring krop og kønsdele, og det også pinlige og sjove ved kroppen – det er noget, som er spændende for netop den aldersgruppe, som Ramasjang henvender sig til,' lyder det i et skriftligt svar fra Morten Skov Hansen, der er chef for Minisjang, Ramasjang og Ultra.

Vært raser over 'upassende' børneprogram: 'Det forstår jeg intet af'

'John Dillermand' er et fiktivt og humoristisk univers, hvor vi vil fortælle en sjov historie, der fanger børnene. Det er en animationsserie, hvor humor, overdrivelse og magi er i centrum, som er noget, børn kender til og nemt kan afkode,' lyder det videre.

Det er produktionsselskabet Made By Us, der står bag programmet 'John Dillermand'. De har blandt andet også arbejdet med store børneprogrammer og karakterer som Motor Mille og Hr. Skæg.

