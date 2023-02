'Gak' og 'helt på månen': - Det bliver en milliardforretning!

Jesper Buch er torsdag aften ikke imponeret over en iværksætters evne til at anslå, hvad hans forretning er værd

Torsdag aften dukker Alexander James Nissen-Ripley op i 'Løvens hule' på DR, hvor han pitcher sin virksomhed, Scandimate, der er et rejsebureau målrettet håndværkere, som skal hjælpe dem til udlandet for at arbejde.

Han fortæller løverne, at han ønsker 400.000 kroner for fem procent og værdiansætter dermed Scandimate til otte millioner kroner.

Og det beløb er simpelthen alt for højt, mener Jesper Buch. Han får i programmet kaldt beløbet 'gak' og 'helt på månen', mens han dog roser Alexander James Nissen-Ripley for forretningsidéen og hele tanken om at få flere unge til udlandet.

- Det hele er jo i orden ... bortset fra din værdiansættelse, som jeg synes er helt på månen. Otte millioner? lød det fra Jesper Buch, der lod Alexander James Nissen-Ripley forsøge at forsvare den.

Iværksætteren nævner muligheden for at skalere forretningen og indtage udenlandske markeder og andre erhverv, ligesom han fortæller, at der kun findes én konkurrent blandt andre virksomheder på markedet. Det giver Jesper Buch dog ikke alt for meget for.

- Jeg lever i nuet, og lige nu lever jeg i en forestående recession, og jeg lever i en verden med masser af frygt og usikkerhed. Jeg lever i nuet og ikke på en forventelig fremtidig omsætning og overskud. Derfor er de otte millioner bare gak. Er du villig til at ændre på den (værdiansættelsen, red.)?, spørger Buch og slår fast, at forretningen simpelthen ikke er så mange penge værd.

Alexander James Nissen-Ripley havde taget tre personer med, der tidligere havde været i udlandet med Scandimate. Foto: DR/Per Arnesen

Alexander James Nissen-Ripley tror fuldt og fast på sin vurdering og sin virksomhed og håber på at få løverne med.

- For det her bliver en milliardforretning, lyder det fra den begejstrede stifter, som Jesper Buch dog lige forsøger at få lidt ro på.

