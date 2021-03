Gemte på særlig detalje under kjolen

Lucca gemte på noget helt særligt under kjolen ved fredagens liveshow

Fem kilo batterier.

Det var, hvad 15-årige Lucca havde monteret i sin kjole under fredagens 'X Factor', hvor hun sang 'Fire on Fire' af britiske Sam Smith.

Den ekstra vægt var dog ingen sag for den unge solist, der flere gange under sin optræden lyste hele scenen op.

- Det er så uretfærdigt

- Jeg havde fem kilo batterier, som sad i et bælte under min kjole, siger hun med et grin og fortsætter:

- Så jeg fik en lidt større røv.

Selvom det var lidt tungere end vanligt, synes Lucca, at det var en fed detalje, som hende og Oh Land var kommet på.

- Det var da lidt tungt og også lidt underligt, så det var godt, jeg ikke skulle danse, siger hun og fortsætter:

- Men jeg synes, det passede godt til sangen og showet og gav nogle fede effekter.

Raser mod Oh Land: 'Har du tabt sutten?'

Lucca endte med at gå direkte videre til næste uges liveshow, mens Hiba trak det korteste strå og måtte forlade konkurrencen, efter hun i farezonen havde stået over for gruppen Neva & Ida.

Hvordan det går deltagerne videre i 'X Factor', kan du se fredage klokken 20 på TV2 og TV2 Play.

Læs Thomas Treos anmeldelse af andet liveshow lige her (+):

De er tonedøve: Skandale i 'X Factor'