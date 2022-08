Genforenes på DR

De har drillet hinanden og er gang på gang knækket sammen af grin under optagelserne til DR-programmet 'Kender du typen'.

Men i 2021 skiltes tv-værten Mads Steffensen og livsstilseksperten Flemming Møldrups veje, da Steffensen valgte at sige farvel til programmet. For et par måneder siden meddelte Møldrup, at han også havde valgt at stoppe på DR.

Nu bliver de to underholdende herrer genforenet på selvsamme tv-kanal, når de springer ud som makkerpar i 'Skattejagt på museet'.

Sammen med fem andre par skal de snuse rundt på et museum og gå på opdagelse i de skjule skatte og dykke ned i danmarkshistorien.

Målet med programmet er, at de seks makkerpar skal skabe en udstilling, hvor de skjulte skatte får nyt liv. En udstilling, man kan opleve efter programmerne er blevet vist, da alle museer har deres respektive udstillinger oppe indtil minimum slutningen af september. Det oplyser DR i en pressemeddelelse.

Seks par

Ud over det populære par bestående af Steffensen og Møldrup, der skal boltre sig på Medicinsk Museion, skal Frederik Cilius og Phillip Faber jagte skatte på M/S Museet for Søfart, mens ægteparret Lisbet Wulff og Rasmus Botoft skal på Arbejdermuseet.

Cecilie Lassen og Nikolaj Hübbe skal på skattejagt på Designmuseet Danmark, mens Ellen Hillingsø og Peter Frödin graver i gemmerne på Københavns Museum, og Stéphanie Surrugue og Søren Pind besøger Kongernes Samling.

- Der er stadig mange skatte og historier, som ligger gemt i museers arkiver og dem har vi haft lyst til at støve af endnu engang. Det er de forskellige makkerpars nysgerrighed for et givent emne, som de har fået lov til at dykke ned i – og det gør både dem og os andre meget klogere på vores fælles danske historie, siger Jan Lagermand Lundme, redaktør hos DR, i pressemeddelelsen.

'Skattejagt på museet' har premiere tirsdag 16. august på DR1.

