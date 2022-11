Genoplives igen

En gammel kending gør comeback på DR. Der er tale om programmet 'Lægens Bord', som nu vender tilbage som en ny podcast, oplyser mediehuset.

Igen bliver det læge og journalist Peter Qvortrup Geisling, der bliver vært, og indtil videre er der planlagt otte programmer, som hver især kommer til at kredse om en særlig sundhedsproblematik.

Tv-lægen afslører: Har fået ny kæreste

- Vores nye podcast ’Lægens bord – Lyt til din krop’ vil langt hen ad vejen være det samme som tv-programmet. Men jeg synes, at det giver et dejligt løft, at vi rykker over på lyd, siger Peter Qvortrup Geisling i en pressemeddelelse.

Peter Qvortrup Geisling er selvfølgelig vært på den nye version af 'Lægens bord'. Foto: DR/Bjarne Bergius Hermansen

Annonce:

- Lyduniverset giver mere plads til lytternes fantasi, og jeg synes, at man kan mærke vores patienter på en helt anden måde, fortsætter han.

Det var tilbage i 1997, at Peter Qvortrup Geisling for første gang tonede frem ude i danskernes stuer som tv-læge i programmet 'Lægens Bord'.

Programmet lukkede og slukkede i 2005, men blevet taget op igen under coronapandemien i 2020 - det er altså anden gang, at programmet bliver genoplivet.

Ikonisk DR-program genopstår

'Lægens bord – Lyt til din krop' har premiere fredag den 11. november på både DR Lyd og P1.

Kendte betaler selv vildt helbredstjek: - Det burde forbydes