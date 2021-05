Genvalg til alle løverne

Vi kan glæde os til at gense de fem løver, når 'Løvens hule' ruller over skærmen igen

For et par uger siden kunne DR afsløre, at der kommer en syvende sæson af 'Løvens hule'.

Her var det dog endnu ikke officielt, hvilke fem løver vi i år får fornøjelsen af.

Det løfter DR nu sløret for til Ekstra Bladet:

- Vi havde en stærk sæson sidste år med fem skarpe og erfarne løver, og vi er glade for, at de alle sammen har takket ja til at være med igen, lyder det fra redaktør Stine Preem.

Hvilke iværksættere, der får lov at stå foran Jesper Buch, Jacob Risgaard, Christian Arnstedt, Mia Wagner og Jan Lehrmann, er endnu ikke afgjort.

- Vi har stadig ansøgningsrunden i gang, og der er deadline for ansøgninger søndag 30. maj. Indtil videre er antallet af ansøgere det samme, som de seneste sæsoner, her halvanden uge inden deadline, hvilket er rigtigt flot, fortæller Stine Preem.

- Vi har allerede fået en masse ansøgninger fra iværksættere, som naturligvis er påvirkede af det seneste års pandemi, så det vil helt sikkert præge den nye sæson, fortsætter hun.

Ny sæson 'Løvens hule - velkommen til virkeligheden'

Det er ikke kun iværksætterne i den kommende sæson 'Løvens hule', der har været påvirket af corona. Også iværksættere fra den seneste sæson har ikke haft det nemmeste år, hvilket seerne får mulighed for at få et indblik i.

- Jeg kan løfte sløret for, at vi siden optagelserne sidste år har fulgt alle løverne og nogle af deres investeringer i en ny sæson af 'Løvens hule – velkommen til virkeligheden', afslører Stine Preem og uddyber:

- Her får vi får et indblik i, hvad det er for et stykke arbejde, der venter løven og iværksætterne efter investeringen er landet. En virksomheds første år er altid benhårdt, men jeg tror ikke, at nogen havde forudset, hvor hårdt det derudover ville blive på grund af coronapandemien. Serien har premiere efter sommer.

I tidligere sæsoner af 'Løvens hule' har en lang række forskellige virksomheder været forbi løverne. Nogle af firmaerne har stor succes i dag, men der er også flere, der er gået konkurs.