Gift i et år: Nu vil hun skilles

Et år som hustru til Nick Thompson var tilsyneladende nok for Danielle Ruhl.

Ifølge det amerikanske medie TMZ, der har fået indsigt i dokumenter fra retten i Cook County i staten Illinois, har Danielle Ruhl i hvert fald ansøgt om at blive skilt fra sin mand.

Parret mødte hinanden i Netflix-realityprogrammet 'Love is Blind', hvor de efter at have datet fuldstændig uden at kunne se hinanden sagde ja til at blive gift.

I programmets anden sæson blev de herefter gift for åben skærm i juni sidste år.

Skal også skilles

Som det eneste andet par i sæson to blev også Jarrette Jones og Iyanna McNeely gift med hinanden, men heller ikke deres forhold har kunnet holde til hverdagen, efter kameraerne blev slukket.

Tidligere på ugen offentliggjorde de nemlig, at de skal skilles, fordi deres liv har bevæget sig i forskellige retninger.

Hvad der er gået galt mellem Nick Thompson og Danielle Ruhl, oplyses ikke. Det er heller ikke lykkedes TMZ at få en kommentar fra parret.