Gift på DR: Sådan går det nu

Det er snart otte måneder siden, Morten Stokholm og Mette Kragh Nielsen blev 'Gift ved første blik' i DRs store kærlighedseksperiment.

Da kameraerne slukkede, valgte parret at forblive gift til trods for lidt ægteskabelige gnidninger om især hans støjniveau.

Udfordringerne er der stadig, fortæller Morten Stokholm og afslører samtidig, at han og Mette fortsat er gift.

- Vi er stadig sammen og har holdt jul sammen hos mig. Mette har ikke sine børn i år, så det var meget naturligt, at hun skulle være hos mig, siger han til Ekstra Bladet.

Netop hans støjniveau er fortsat en af de ting, som parret arbejder på at finde en fælles forståelse for. Men pointen er, at de arbejder sammen om det.

- Sammen finder vi metoder for, hvordan vi begge kan være i det. Mette har det stadig svært med mine lyde, men jeg har jo fra starten sagt, at jeg ikke vil være stille. Jeg er ikke stille som person. Det betyder ikke, at jeg ikke kan tage hensyn, for selvfølgelig kan jeg det og det gør jeg. Og fordi Mette så gerne vil mig, og vi har det så godt sammen, er jeg meget indstillet på at mødes et sted og finde gode løsninger, vi begge kan være i.

Morten og Mette har 5. januar været gift i otte måneder. Privatfoto

- Nu har I holdt jul sammen. Kunne hun holde ud at høre dig knase sværen fra flæskestegen?

- Vi fik and, og det var nok meget heldigt, griner Morten Stokholm.

- Gav du hende høreværn i julegave?

- Nej, dog ikke. Hun fik en fin halskæde fra samme sted, hvor vores ringe er fra. Men jeg er støjende i Mettes stille liv. Hun er anderledes end mig på så mange måder. Men som jeg har sagt så mange gange, er hun også den, jeg ikke vidste, at jeg manglede i mit liv. Og vi finder vores vej frem i det sammen.

Selvom Morten og Mette er gift, har de ikke fælles adresse. Og det er heller ikke lige på trapperne.

- Vi har jo begge store børn, så dem skal der også tages hensyn til. Vi bor heldigvis tæt på hinanden, så det går fint. Jeg synes, at vi er gode til at lægge mobilen og alt muligt andet væk og have det, der vel hedder kvalitetstid, når vi er sammen, siger Morten Stokholm og fortæller, at han og Mette typisk ses et par gange om ugen og ofte også i løbet af weekenden.

Der er primært, når Morten ikke har sine børn, at ægteparret sover sammen.

