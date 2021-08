'Gift ved første blik'-deltager ærgerlig over fremstillingen

Den nye sæson af 'Gift ved første blik' havde her til aften premiere på DR 1.

Under udsendelsen virkede det som om, at det nygifte par, Michael og Pernille, var rigtig glade for at kysse og kærtegne hinanden. Men ifølge Michael var det ikke et retvisende billede af brylluppet.

- Jeg er ærgerlig over, at de nærmest kun viste billeder, hvor vi kyssede til brylluppet. Der skete så meget mere end det, og folk hyggede sig gevaldigt.

Michael Lundberg var blandt andet ked af, at talerne fra brylluppet ikke blev vist.

- Der var mange sjove og rørende taler fra vores familie og venner, som jeg er ærgerlig over ikke er med.

Kunne ikke sove før brylluppet

Dagene op til brylluppet var Michael rigtig nervøs og stresset, hvilket gik udover hans søvn.

- Jeg havde svært ved at sove i dagene op til brylluppet. Mit hoved var fyldt med en masse tanker. Natten før brylluppet vågnede jeg og var helt gennemblødt af sved.

På trods af de stressende dage var brylluppet en succes.

- Det var meget grænseoverskridende at stå oppe ved alteret, og se hendes familie kigge på mig. Men da hun først kom ind, og efterfølgende til festen var det super hyggeligt.

Parrets kemi var også god fra start.

- Pernille var nem at snakke med, og det giver selvfølgelig en god kemi. Vi havde det rigtig sjovt, og det var hyggeligt.

På trods af de mange kys under brylluppet havde det nygifte par ikke sex på bryllupsaftenen.

'Gift ved første blik' sendes torsdage klokken 20 på DR1 og kan ses allerede fra klokken 6 samme dag på DRTV.