'Gift ved første blik'-deltager: Ked af det

Morten og Mette fra 'Gift ved første blik' har problemer med at blive enige om rengøringen hos Morten, der stikker Mette gevaldigt meget i øjnene - så meget, at det fører til en diskussion

I det nye afsnit af 'Gift ved første blik' synes der at være gået hverdag i den for tv-parrene, og med det tilhører hverdagsproblemer som for eksempel rengøring.

Morten og Mette har indført en 15 minutters-samtale i deres dagligdag, hvor de snakker om udfordringerne ved parforholdet. Og i det nye afsnit går snakken på parrets meget forskellige syn på renlighed i hjemmet.

- Fordi du har skidt og møg på gulvet ...

Længere når Mette ikke i sin sætning, før hun bliver stoppet af Morten, der vil have hende til at tale pænt om hans hjem.

Til Ekstra Bladet fortæller 45-årige Morten, at han stadig er påvirket af episoden.

- Det var et af de steder, hvor vi var meget forskellige. Jeg synes ikke, hun taler om mit hjem, som om jeg har et pænt og rent hjem, men jeg har et pænt og rent hjem som Mettes. Der er også forskel på, om man bor i lejlighed eller i et stort hus med en stor have, siger han og fortsætter:

- Man skal prioritere sin tid, og selvfølgelig skal der være rum til at turde at sige ting, men jeg blev ked af den måde, hun omtalte mit hjem på.

Morten og Mette er uenige om rengøring. Foto: DR

Forskellighederne fylder

Mette indrømmer, at hun har været meget efter Morten på baggrund af hans afslappede forhold til rengøring, men det har heller ikke været nemt at være hende, fastslår hun.

- Vores standard inden for rengøring er forskellige, og vi er forskellige på flere punkter, men lige det her er noget, jeg har svært ved at håndtere, siger Mette og tilføjer:

- Jeg tog mig selv i at se for meget fremad og tænkte mig selv ind i hans liv og hjem på sigt, og der stak det mig i øjnene, at jeg syntes, han var for sløv med rengøringen. Jeg synes, Mortens prioritet på rengøring er for lille.

Mette og Morten har to vidt forskellige syn på rengøring, der kommer til udtryk i det nyeste afsnit af 'Gift ved første blik'. Foto: DR

42-årige Mette er vant til, at der er ryddet op og ser ordentligt ud.

Hun forklarer, hvordan Morten kan lade en klat sovs, som han har spildt på bordet, ligge til dagen efter, hvorimod hun ville tørre den af lige med det samme - eller i hvert fald efter hun har spist færdigt.

- Det var svært at være den, der havde en finger at sætte på Morten i hans hjem, når han ikke havde en ting at sætte på mig i mit hjem. Det var svært at være den, der brokkede sig og var utilfreds, fortæller program-deltageren.

I øjeblikket ruller en ny sæson af 'Gift ved første blik' over skærmen på DR, og her er alt langtfra, som det ser ud på skærmen. Kom med bag kameraet lige her.