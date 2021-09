'Gift ved første blik'-deltager klapper i om sexrygter

Når 'Gift ved første blik' ruller over skærmen for fjerde gang torsdag aften, får man som seer indtryk af, at Mette og Morten har været sammen intimt.

Men det er ikke nødvendigvis sandheden, lyder det fra Mette.

Til Ekstra Bladet fortæller hun, at hun har lyst til at lade det blive imellem hende og Morten, om parret har haft sex.

Hun kan dog godt forstå, at seerne kan tolke det sådan:

- Morten siger, at det er det, Læsø åbenbart kan. Det, han mener med det, er, at mange af seværdighederne var lukket, mens vi var der. Men sætningen bliver klippet ind efter det med, at vi måske har haft sex, så derfor fremstår som om, at det Læsø kan, det er, at Morten og jeg har sex. Det er to ting, der er klippet sammen til en ting, der giver en fordrejet mening, siger hun.

Også Morten fortæller, at afsnittet er blevet klippet sammen, så det fremstår som om, at de har haft sex.

- Jeg ville ikke afsløre noget. I forhold til den her samtykke-snak har der i forvejen været meget fokus på vores sexliv. Det er stukket meget af. Det er ikke væsentligt, om vi har sex eller ej. Det er snakken omkring sex, der er vigtig, siger Morten.

Mette og Morten blev 'Gift ved første blik'. Foto: Snowman Productions/DR

Vi lavede så meget andet på Læsø

Mette undrer sig samtidig over, hvorfor fokus på den samtykkeerklæring, som Morten vil have, hun skriver under på, fylder så meget i tredje og fjerde afsnit, når det kun var ment i sjov.

- Jeg har det bare sådan; okay - repræsenterer vi ikke andet end en samtykkeerklæring? Det er mærkeligt, men det er ude af vores hænder, hvordan det bliver klippet.

Hun kan i hvert fald godt mærke, at de har fået mærkatet som 'samtykke-parret' i denne sæson af 'Gift ved første blik'.

- Vi bliver filmet 14 timer i døgnet på hele bryllupsrejsen, og så vælger man at vise kun samtykkeerklæringen sidste gang og den her gang, når det handler om os, siger hun og tilføjer:

- Jeg undrer mig over, at det skal fylde så meget, fordi vi havde en masse gode oplevelser og snakke på Læsø, der havde været federe at se på end en samtykkeerklæring igen.

Brugte meget tid på kommunikation

Morten fortæller også, at han er overrasket over, at der var så meget fokus på samtalen omkring samtykkeerklæringen.

Ifølge ham havde parret nemlig rigtig mange dybe snakke, der fik dem tættere på hinanden.

- Læsø var virkelig kedeligt. Jeg er glad for, at jeg var af sted med Mette, der er kommunikativ stærk. Vi havde mange emner oppe, som vi savner, der bliver vist. Det virker lidt som om, at Læsø ikke kunne meget andet end samtykke, siger Morten.

Til Ekstra Bladet lyder det fra redaktør på programmet, Stine Preem, at man fandt det naturligt at have fokus på samtykkeerklæringen i programmet.

'Med samtykkeerkæringen har Morten valgt en særlig måde at tale om en vigtig tematik, der fylder meget for parrene i programmerne og alle, der møder en ny potentiel partner', skriver hun i en mail og fortsætter:

'I 'Gift ved første blik' tager vi mange vigtige tematikker op, som fylder for os danskere. Et emne som samtykkeloven, er derfor et naturligt tema, som vil få plads i programmet. Og som jeg før har udtalt, så er det rigtig mange timer, der er klippet sammen for hvert program vi sender, og i den proces, så bliver der taget til- og fravalg'.

I øjeblikket ruller en ny sæson af 'Gift ved første blik' over skærmen på DR, og her er alt langtfra, som det ser ud på skærmen. Kom med bag kameraet lige her.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Ekstra Bladet mødte Claus fra 'Gift ved første blik' til Reality Awards i år.