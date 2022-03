'Gift ved første blik'-par: Skilt

Det var ellers så lykkeligt, da seerne af DR-programmet 'Gift ved første blik' kunne se, at parret Mette og Morten valgte at forblive gift, da kameraerne slukkede.

Forholdet holdt dog ikke, og de to er blevet skilt tirsdag.

Det skriver Se og Hør, der har været i kontakt med Mette Kragh Nielsen.

Til Ekstra Bladet bekræfter Morten Stokholm, at de to ikke længere danner par.

- Vi var enige om det. Forstået på den måde, vi var kommet for langt væk fra hinanden. Mette søgte skilsmisse, men hun fik den med den samme, så nu venter vi kun på Familieretshuset, lyder det.

Han fortæller, at de to har prøvet i længere tid, men at enderne ikke kunne mødes.

- Jeg er okay. Jeg synes, det er ærgerligt, men der er ikke så meget at gøre ved det.

Ifølge Morten har han også været en del af grunden til, at parret nu har valgt at gå hver til sit.

- På lang sigt kunne vi ikke få enderne til at mødes. Jeg er røget ind i nogle gamle mønstre, jeg har begået nogle af de samme fejl igen.

Som situationen er nu, vil han dog ikke sætte ord på, hvilke mønstre der har været årsagen til, at de to måtte stoppe ægteskabet.

Glad for at have medvirket

Morten Stokholm fortryder dog på ingen måde, at han meldte sig til programmet.

- Jeg fortryder slet ikke, at jeg har medvirket - eller at jeg har mødt Mette. Det har givet mig rigtig mange ting. Jeg har været super glad for at møde Mette. Her til sidst har jeg lært mange ting om mig selv, men lige nu vil jeg gerne holde det for mig selv.

Bruddet er meget nyt for parret, men Morten regner da med, at de to kan skilles i god ro og orden.

- Vi skal begge to lige trække vejret, men jeg regner med, at vi kan skilles som venner. Det er altid ærgerligt, når noget går i stykker. Især kærligheden. Jeg ved, mange har heppet på os. Jeg ville gerne have lykkedes i det, lyder det.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Mette Kragh Nielsen, der dog ikke ønsker at udtale sig om bruddet nu.

