'Gift ved første blik': Skuffer gevaldigt

De to tidligere radiomakkere Tue Blædel og Tony Scott har hver uge kørt deres tv-klub på Twitter, når 'Gift ved første blik' er rullet over skærmen. Men sæsonen har været skuffende

Hver torsdag har 'Tue og Tonys tv-klub' siddet klar foran skærmen for at live-kommentere sæson syv af det populære datingprogram 'Gift ved første blik' på Twitter.

Tv-klubben blev i sin tid startet af de tidligere radiomakkere fra P3 Tue Blædel og Tony Scott, fordi de ønskede at samle folk om et specifikt program.

- Vi synes, det var en fed idé at kunne samle folk i en cyber-udgave, svarende til det at kunne sætte sig sammen i sofaen og se tv, fortæller den tidligere radiovært Tue Blædel til Ekstra Bladet.

Og tv-klubben har været flere programmer igennem, men 'Gift ved første blik' har altid hittet.

- Der er selvfølgelig en stor underholdningsværdi i det, men det er også super identificerbart, da man kan genkende alle mulige mønstre fra sig selv og sin partner og sine venner. Hvordan de almindelige hverdagsproblemer kan eksplodere og blive til kæmpe skænderier, lyder det fra makkeren Tony Scott.

Tony Scott og Tue Blædel var i mange år faste værter på P3 i programmet 'Tue og Tony'. Foto: Petra Kleis

Mangel på drama

Dog har sæson syv af 'Gift ved første blik' ikke ligefrem blæst tv-klubben bagover. I stedet sidder de skuffede tilbage.

- Det har været en mellemsæson. Jeg synes, det har været svært at se logikken i flere af matchene. Man har manglet troen på, at nogen af parrene ville holde, for man vil jo gerne sidde og håbe på, at det lykkes, fortæller Tony Scott og tilføjer, at han giver sæsonen tre ud af seks stjerner.

De store dramaer er i hvert fald sparet væk, og højdepunkterne i sæsonen må tilskrives et skænderi om vasketabs og en samtykkeerklæring.

- For mig har der manglet lidt på karakterne. Der har manglet nogle sjove typer som for eksempel Ronni eller Skat og skat, som giver lidt liv til det hele, forklarer Tue Blædel, der giver sæsonen fire stjerner.

- Altså, Daniel virker som en sød og rar fyr. Men stærkt tv kan man ikke sige, at han er. I fjernsynet er det jo bedst, at man siger noget, lyder det Tony Scott.

Daniel og Samantha valgte at lade sig skille ved eksperimentets afslutning. Foto: Snowman Productions

Dealbreaker

Generelt har eksperternes match-making i denne sæson ikke imponeret makkerparret.

- Jeg synes, det er mærkeligt, at de sætter et par sammen, der bor så langt væk fra hinanden. Hvis vi har lært noget fra de seks tidligere sæsoner, så er det, at afstanden er en kæmpe dealbreaker, siger Tue Blædel.

- Det er mærkeligt at putte en fyr som Daniel, som er enormt forsigtig og reserveret, ind i et program, hvor man skal forelske sig på rekordtid, og så endda sammen med Samantha, som er det modsatte, lyder det fra Tony Scott.

Dog vender tv-klubben højest sandsynligt tilbage næste år, når den næste sæson ruller over skærmen.

