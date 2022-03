Gigant i homo-modvind

Stort set hver gang, animationfilmsproducenten Pixar har inkluderet scener med blot en antydning af homoseksualitet i sine film, har chefer hos Pixar-ejeren Disney krævet scenerne fjernet, uagtet at de er blevet mødt med protester fra de kreative hold og ledelsen hos Pixar.

Sådan lyder anklagen i en mail, som er blevet sendt rundt til LGBTQIA+-medarbejdere og deres støtter hos Pixar.

'Vi hos Pixar har personligt været vidne til, at smukke historier, fyldt med forskellige karakterer, er blevet barberet ned til krummer af, hvad de engang var, når de er kommet retur fra gennemsyn hos Disney,' står der i mailen, som Variety er kommet i besiddelse af.

Ellers så nuttede Disney har været i stiv homo-modvind, efter de først valgte en stiltiende reaktion på en nu vedtaget lov i den amerikanske delstat Florida, der blandt andet forbyder diskussioner om seksuel orientering og kønsidentitet i de mindste skoleklasser.

'Den største indflydelse, vi har for at skabe en mere inkluderende verden, er gennem det inspirerende indhold, vi producerer, den imødekommende kultur, vi skaber her, og de forskellige samfundsorganisationer, vi støtter, inklusive dem, der repræsenterer LGBTQ+-samfundet', lød det så i en udtalelse fra Disney-boss Bob Chapek i sidste uge.

Disney-boss Bob Chapek er havnet i stiv modvind. Foto: Ritzau Scanpix

Klinger hult

Men det er altså ikke en indflydelse, han gør brug af, hvis man skal tro Pixar-medarbejderne.

'Selv om det at skabe LGBTQIA+-indhold var svaret på at rette op på den diskriminerende lovgivning i verden, er vi udelukket fra at skabe det', står der i Pixar-mailen.

Det er også kommet frem, at Disney har støttet samtlige politikere bag loven, som er døbt 'Don't Say Gay', økonomisk. Mandag i denne uge afviste Chapek dog, at de politiske donationer havde noget at gøre med 'Don't Say Gay'.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

En dansk kunstner har i denne uge bidraget til kampen mod den russiske præsident, Vladimir Putin, ved at gennemføre et samleje med en lolitadukke, der bar Putins ansigt. Hør mere i Ekstra Bladets nye podcast 'Revolver' herunder eller i din podcast-app.