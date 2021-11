Gigantisk gæld: Sådan går det nu

Det stod grelt til, da Jesper fra Odense fik besøg af 'Luksusfælden'.

Den tidligere tømrerlærling, som både var hjemløs og arbejdsløs, havde en samlet gæld på intet mindre end 1.274.000 kroner.

Og eksperterne havde svært ved at se, hvordan Jesper nogensinde skulle kunne tjene nok penge til at betale både renter og afdrag, hvorfor de anbefalede ham at søge om gældsannering.

Den 35-årige fynbo har i flere år kæmpet mange år med ludomani og det mentale helbred. Men i dag har piben fået en anden lyd.

Siden eksperterne forlod Jesper, har han fået tag over hovedet, og han arbejder nu hårdt på at blive rask.

Den bedste beslutning

Jesper, der er sygemeldt og på kontanthjælp, kæmper med en svær depression.

Men til Ekstra Bladet fortæller han, at han for første gang i meget lang tid ser klart.

- Jeg er blevet meget mere klarsynet med den hjælp og ro, som jeg har fået. Det er en tyng byrde, som er blevet løftet fra mine skuldre.

Og Jesper er ikke et sekund i tvivl om, at han kan takke 'Luksusfælden' for den fortjeneste.

- Der er det bedste valg, jeg har taget. Jeg har forsøgt at få hjælp gennem flere banker og via gratis rådgivning fra kommunen, og ingen af dem kunne hjælpe mig. Men 'Luksusfælden' har givet mig mod på livet igen, lyder det fra Jesper.

Selvom han går lysere tider i møde, så befinder Jesper sig dog stadig i et økonomisk mareridt med sin enorme gæld. Men der er intet andet at gøre end tage én dag ad gangen.

- Jeg har aftalt med min psykiater, at jeg tager en af dag ad gangen. Først skal jeg blive rask, og så skal jeg finde mig et arbejde.

