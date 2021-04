Gigantisk sejr: - Det var hendes yndlings-sang

Scarlett Pleasure var rørte over, at deres sang blev spillet, da Thomas Vinterbergs 'Druk' vandt en Oscar

- Jeg er meget rørt.

Forsangeren fra Scarlett Pleasure, Emil Goll, var meget påvirket, da prisen for bedste udenlandske film gik til den danske 'Druk'.

Bandet har lavet titelsangen 'What a life', og det var da også en vild oplevelse, at den blev spillet til showet, da filmen vandt.

- Det føles helt vildt. Det er også bare en fantastisk rejse, og den sang er også blevet en del af noget større, fortæller han ved fejringen hos Zentropa.

Faktisk var det sådan, at sangen blev valgt, fordi det var Thomas Vinterbergs afdøde datter Idas favorit.

- Det var Idas favoritsang, og det er bare helt vildt. Det er en vanvittig følelse.

Samarbejdet med Vinterberg var ifølge forsangeren en rigtig god oplevelse.

- Vi mødtes med ham, og han havde en masse fede idéer til, hvordan sangen skulle være, og så gik det bare ligesom stærkt. Det var virkelig fedt, fortæller han.

Tom for ord

For de unge mænd i bandet var det helt ekstraordinært at høre sangen.

- Man er jo nærmest helt nervøs. Der var en af drengene, der sagde, at denne her følelse var den samme, som da vi skulle ind og spille på Orange Scene.

Om det kommer til at betyde noget for bandet, at sangen nu har været spillet ved Oscar-festen, vides endnu ikke.

- Nej, det ved vi ikke, men det kunne da godt være. Jeg ved det faktisk ikke. Jeg er lidt tom for ord, lyder det fra en grinende Emil Goll, inden drengene skåler for sejren til den danske film.

