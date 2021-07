Gik fra konen efter 32 år for en anden: - Lynet slog ned

Når kærligheden rammer, er det selvfølgelig problematisk, hvis man allerede er gift med en anden.

Alligevel valgte musikeren Søren Sko, at han måtte følge sit hjerte, da han mødte sin nuværende hustru Malene Bak Frederiksen efter ikke have set hinanden i 30 år.

Det fortæller han sine meddeltagere om i programmet 'Syng min sang' på TV 3.

- Jeg var godt gift med min ekskone og troede, jeg skulle være sammen med hende resten af mit liv, men så mødte jeg Malene, fortæller han Wafande, Lucy Love og Fallulah.

Deltagerne får hele Sørens kærlighedshistorie i programmet. Foto: Anthon Unger

Svært valg

Det var nemlig kærlighed ved andet blik, da de tog mødte hinanden efter mange år væk fra hinanden.

- Jeg havde ikke set hende i 30 år, men så slog lynet bare ned.

Herefter måtte Søren Sko se indad, inden han tog den svære beslutning.

- Så skulle jeg træffe den hårdeste beslutning og tage hjem og fortælle, at jeg havde mødt en anden. Det var virkelig svært.

Selvom bruddet med ekskonen ikke var let, vidste han, at det var det eneste rigtige.

- Det var ikke sjovt for nogen, men hvis jeg ikke gjorde det, ville jeg leve halvt. Jeg måtte fortælle, at jeg havde mødt en anden. Jeg er glad for mit liv, som det er nu.

Tro mod sig selv

I dag kan han se tilbage på sin beslutning med ro i maven, fordi han vidste, at han valgte med hjertet.

- Man skal huske at være tro mod sig selv. Tidligere i mit liv har jeg ikke altid fortalt sandheden eller været tro mod mig selv, men det kan jeg mærke, at jeg er nu.

Malene og Søren fik hinanden i 2018, hvor de blev gift i Frederiksberg kirke.

Du kan se 'Syng min sang' på Viaplay eller Viafree.