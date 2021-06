Gik helt galt: - Det var uheldigt

Da influencer Stephanie Fisker, der blandt andet står bag podcasten 'Anden til venstre', onsdag aften blev kaldt op på scenen under Reality Awards for at modtage prisen for årets bedste sociale medie-bruger, gik alt ikke efter planen.

I det øjeblik, hvor prisen skulle uddeles, var Stephanie Fisker nemlig hoppet på toilettet for at malke ud, da hun stadig ammer sin lille datter, Svala, som i dagens anledning blev passet af hendes svigerforældre.

Derfor kom Stephanie Fisker lettere forvirret løbende fra toilettet, da hendes navn blev råbt op - uden sko på vel at mærke.

- Jeg vidste ikke, hvilken rækkefølge kategorierne kom, og jeg skulle lige ud på toilettet i to minutter. Jeg havde spurgt Kasper (hendes mand, red.), om jeg kunne nå det nu, og det mente han godt, at jeg kunne, siger Stephanie Fisker og fortsætter:

- Og så pludselig får jeg en sms fra Kasper, hvor der står 'nu' med store bogstaver. Jeg tænker, det er fordi, det er ved at være tid til, at en af vores nomineringer bliver læst op, men da jeg kommer ind, kan jeg jo så se, at jeg skal op på scenen, griner hun.

Stephanie og Kasper Fisker vandt tidligere på aftenen også en pris for deres program 'Familien Fisker'. Foto: Jonas Olufson

Herfra gik det stærkt.

- Jeg får så at vide, at jeg skal løbe, så jeg smed mine sko og løb, så da jeg kom op på scenen var det uden sko. Det var uheldigt, griner hun og fortsætter:

- Og da jeg så kom op på scenen var jeg helt forvirret, fordi jeg troede, at det var en af de priser, jeg var nomineret til sammen med Kasper, som det handlede om. Det viste sig så, at jeg havde vundet for den bedste sociale medie-bruger, og det var jeg oprigtigt overrasket over. Jeg er virkelig glad for, at folk har stemt på mig, siger hun.

Glemte skoene

Udover prisen for sine evner indenfor sociale medier vandt Stephanie Fisker sammen med sin mand, den tidligere fodboldspiller Kasper Fisker, også prisen for årets bedste netprogram for programmet 'Familien Fisker'.

Men selvom aftenen endte godt for parret, der altså høstede flere priser, var toiletbesøget ikke den eneste svipser i løbet af aftenen.

- Jeg glemte mine stiletter i toget på vej fra Jylland til København, så jeg måtte ud og købe nogle nye i sidste øjeblik inden showet, og inden butikkerne lukkede, siger Stephanie med et grin og fortsætter:

- Og de to gange, jeg så er på scenen, så har jeg dem sgu ikke engang på, griner hun.

Se hele Reality Awards-showet eksklusivt lige her hos Ekstra Bladet.