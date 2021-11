Gik helt galt: - Jeg dummede mig

Det gik i kage for Anelise Dahlstrøm Severinsen under den hemmelige udfordring i bagedyst-finalen

Dommerne var ellevilde med de tre finalister i finaleafsnittet af den tiende udgave af 'Den store bagedyst', der løb over skærmen lørdag på DR1.

Inden trofæet uddeles i programmet, erklærer de således, at alle tre finalister kan løbe med vinder-titlen.

Og selvom Anelise Dahlstrøm Severinsen havner på bundplaceringen i den hemmelige udfordring, troede hun dommerne på deres ord.

Til Ekstra Bladet fortæller hun derfor, at hun stadig ærgrer sig over sit koks i den hemmelige udfordring, som ifølge hendes overbevisning kostede hende førstepladsen.

I sidste ende blev det Sæþór Kristínsson, der løb med sejren i jubilæumsudgaven af bageprogrammet. Foto: Agnete Schlichtkrull/DR

- Jeg var fuld af selvtillid. Begge mine kager - vi glemmer lige den hemmelige - var fuldstændig fejlfri, og jeg fik ingen kritik overhovedet på hverken smag, konsistens eller udseende, så jeg troede virkelig på, at jeg ville vinde, selvom jeg dummede mig i den hemmelige, siger hun og tilføjer:

- Det er lidt ærgerligt, at den hemmelige har vægtet så meget, men det er nok, fordi vi har ligget så tæt.

- Blev du skuffet over ikke at vinde så?

- Ja, virkelig meget. Jeg er jo konkurrencemenneske, og selvom mit mål var at nå til finalen, havde jeg også et mål om at vinde. Så jeg blev selvfølgelig skuffet. Det er ingen hemmelighed. Jeg synes, jeg havde leveret to virkelig lækre og flotte kager. Men sådan er det. Det er jo en konkurrence, siger Anelise Dahlstrøm Severinsen.

En dyr fornøjelse

Trods det skuffende nederlag var Anelise dog få dage efter finalen klar til at bage igen.

- Det var nærmest som om, at jeg havde bage-abstinenser. Så jeg bliver ved med at bage, og lige nu er jeg i gang med at bage julesmåkager. Men det er fedt, at man ikke skal bage hemmelige udfordringer og på tid, griner hun.

Anelise var stolt af sin præstation i bagedysten. Foto: Agnete Schlichtkrull/DR

På sigt drømmer hun om at kunne leve af sin bagning, og bagedysten har givet hende blod på tanden.

- Min samlede oplevelse har været positiv, og jeg fortryder ingenting. Det har været megahårdt, men det har givet rigtig meget til min egen selvtillid, siger Anelise Dahlstrøm Severinsen.

Hun lægger dog heller ikke skjul på, at det har kostet på både søvn og bankkonto.

- Det krævede nogle uger at komme til at sove godt igen, for man er jo maks presset, og jeg tør ikke engang lave regnskab over, hvor mange penge jeg har brugt på udstyr og ingredienser. Det er nok omkring 25.000 kroner. Men det har været en fantastisk oplevelse, så hvis jeg kunne, ville jeg gøre det hele igen, siger hun.

