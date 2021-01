Gik helt galt: Produktionen måtte gribe ind

Produktionen måtte gribe ind, da body tequila gik lidt for vidt i 'Ex on the Beach'

Det går ikke stille for sig i den nye sæson af 'Ex on the Beach', som lige nu kan ses på Dplay.

I sidste uges afsnit af realityprogrammet udviklede en drukleg sig således i en noget overraskende retning, da Nicklaes Olsen, der på daværende tidspunkt havde noget kørende med villaens ombejlede kvinde Elisabeth Bach Nielsen, under en body tequila pludselig fik oralsex af Tabita Thingaard foran en række af de andre deltagere.

- Det er så forkert, sagde Nickales Olsen efterfølgende henvendt til kameraet med et smørret smil.

Som seer ser man ikke selve episoden, men får i stedet fortalt, hvad der sker, da flere af de andre deltagere lettere chokerede fortæller hinanden om episoden.

Og at man ikke ser mere af det på skærmen, er der ifølge flere af deltagerne, som Ekstra Bladet har været i kontakt med, en god grund til. Produktionen valgte ifølge dem nemlig at gribe ind og stoppe seancen.

Nicklaes fortæller, at produktionen greb ind, fordi han var for fuld i øjeblikket. Foto: Janus Nielsen

Ekstra Bladet har været i kontakt med flere deltagere fra dette års 'Ex on the Beach', der bekræfter, at produktionen måtte sige stop.

- Det går meget vildt for sig, og jeg synes jo, det er en ærgerlig situation, fordi jeg på det tidspunkt havde noget med Elisabeth. Jeg er simpelthen så fuld, og så sker det på gulvet, siger Nickales til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Produktionen vælger at stoppe det, fordi det simpelthen blev lige vildt nok, og fordi jeg var spritstiv.

Dansk tv-par går fra hinanden

- Hvad tænker du om, at produktionen vælger at sige 'hertil og ikke længere'?

- Jeg tænker, det er fair nok, for jeg tror ikke, de gider, at man har sex foran alle andre. Men på den anden side synes jeg også, at det er ærgerligt, at man ikke ser mere af, hvad der sker, når det så faktisk bliver omtalt i programmet, siger han og supplerer:

- Men det er da ubehageligt at se på, og jeg fortryder da også, at jeg ikke stoppede det i ordentlig tid. For det var for meget, og jeg er ked af, at jeg sårede Elisabeth.

Tidligere har Ekstra Bladet beskrevet, hvordan de hos Discovery Networks Danmark har indført en regel i 'Ex on the Beach' om, at man skal give accept til seksuelle handlinger - eksempelvis ved at begge parter giver en tommel op til kameraet i rummet, inden de har nogen form for seksuel kontakt.

Var for fuld

I den forbindelse fortalte deltageren Camilla Thoby til Ekstra Bladet, at det samtykke ikke blev givet i episoden med body tequilaen, fordi Nicklaes Olsen var for fuld til at give tilsagn.

- Han fik oralsex i stuen under en leg, og han var meget, meget fuld. Det skete meget pludseligt, så produktionen råber 'thumbs up', og at de skal gøre det. Men han var for fuld til at gøre det. Som jeg husker det, var der produktionsstop, så de kunne sikre sig, at alt var okay. Han var mega stiv, fortalte hun i den sammenhæng.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Tabita Thingaard, der ikke selv erindrer, at produktionen stoppede episoden.

- Men hvis de gjorde, hvorfor valgte de så at tage det med alligevel, og når de stopper det, så var der godt nok mange andre ting, de også skulle stoppe, siger hun og fortsætter med at fortælle, at hun for længst har sluttet fred med de ting, hun gør i programmet - heriblandt episoden med body tequilaen.

Dansk tv-kendis bryder forlovelsen

- Jeg står ved de ting, der er sket, men jeg har ikke et behov for at tale meget om dem, for jeg er et helt andet sted nu. For jeg var meget psykisk påvirket, da jeg var derinde, og til sidst kunne jeg slet ikke genkende mig selv. Så jeg gjorde nogle ting, jeg aldrig ville have gjort ellers.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Discovery Networks Danmark, men det har ikke været muligt at få en kommentar til den pågældende episode.