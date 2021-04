Gik kold på scenen

Torsdag aften blev der afholdt Zulu Awards i KB Hallen i København.

Programmet bliver først vist på tv søndag aften, og det er nok meget heldigt for TV2. Det var nemlig smækfyldt med tekniske fejl, tvivlsomme taler, og så gik popdronningen Medina fuldstændig kold på scenen.

Medina var hentet på scenen for at præsentere de nominerede til prisen årets nye navn. Det blev hun kort efter et længerevarende teknisk nedbrud, og om det havde en indflydelse på hende, vides ikke, men i hvert fald gik hun i stå.

- Kan vi tage det forfra? Kan I klippe det ud? Spurgte hun produktionsfolkene bag kameraet, mens hun fik besked på bare at køre videre.

Flere gange gik hun dog helt i stå, før det lykkedes hende at få fortalt, at hun har arbejdet sammen med mange af de nominerede i kategorien, og at hun derfor ville ønske, at de alle kunne vinde.

Christopher skulle præsentere Medina på scenen, og da de to tidligere har dannet par, var der lagt i ovnen til en akavet situation. De løste det dog fint og gav hinanden et kram. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Har det dejligt

Aftenens vært var sangeren Christopher, og han havde også sit hyr med at forsøge at holde gæsterne i god stemning, mens de tekniske problemer blev løst undervejs.

Christopher og hans hustru Cecilie Haugaard er netop blevet forældre til en lille datter, og alt går præcis, som det skal, fortalte Christopher, da Ekstra Bladet mødte ham til en kort kommentar på den røde løber forud for showet.

- Hun har det så dejligt. Hun er bare begyndt at smile, og så ligger hun bare hver morgen og bliver tilgivet for alt, fortalte sangeren.

Zulu Awards blev optaget torsdag aften, hvor Ekstra Bladet var til stede. Det bliver dog først sendt på TV2 Zulu søndag aften.