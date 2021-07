Gik til psykolog: - Det var et stort følelsesmæssigt kaos

Casper Berthelsen fortæller, at han ikke ville ønske for andre at opleve det, han gik igennem følelsesmæssigt efter sin deltagelse i TV 2 Play-programmet 'Bachelor'

Efter to måneder i den græske sol og med 18 smukke kvinder, som gerne ville date 32-årige Casper Berthelsen i TV 2 Play-programmet 'Bachelor', blev det for meget for den aarhusianske fyr.

For selvom hele oplevelsen med at være med tv-program og de ting, han oplevede undervejs, generelt set har været noget af et eventyr for ham, så var det svært at kapere mentalt.

- Det har været noget af en rutsjebanetur for mig, fortæller Casper til Ekstra Bladet.

Derfor endte han også med at søge psykologhjælp efter hjemkomsten for otte måneder siden.

- Jeg gik til psykolog i månederne efter, at jeg kom hjem. Jeg havde brug for at få snakket alt, jeg havde oplevet, igennem, forklarer han om de fem gange, han gik til psykolog.

- På et eller andet punkt, så vidste jeg ikke, hvad jeg følte. Jeg var virkelig langt ude på et tidspunkt. Jeg var virkelig ked af det, fortæller han om, hvordan det var svært at finde rundt i følelserne.

Casper var noget af en rutsjebanetur igennem under sin medvirken. Foto: Lotta Lemche/TV2

Ville ikke ønske det for andre

Casper, som til dagligt arbejder i forsvaret, havde ellers gjort sig mange overvejelser, inden han sagde endegyldigt ja til at medvirke i 'Bachelor', så han havde følt sig mentalt klar.

- Det var et stort følelsesmæssigt kaos, da jeg kom hjem, forklarer han og fortsætter:

- Man ser jo en Casper, som gennem det her program starter ud med kæmpe forhåbninger til det hele, som er gennem en kæmpe rutsjebanetur, hvor jeg mister al tillid til produktionen, til at jeg gang på gang i roseceremonierne skal gøre andre mennesker kede af det, til at jeg står i en totalt lykkerus til sidst og tænker, at jeg har fundet den rette kvinde for mig, til at jeg kommer hjem, og mit hjerte bliver sønderknust, lyder det fra den 32-årige bachelor.

Det lykkedes ham at finde kærligheden i det græske, men det sluttede brat mellem ham og Michaela, da de satte fødderne på dansk jord.

- Det har været for sindssygt. Jeg ville næsten ikke... Det er svært at sige, men jeg ville ikke ønske, at andre skulle prøve det samme, fortæller han ærligt.

Casper valgte Michaela, men desværre brast forholdet allerede i lufthavnen ved ankomst efter optagelserne. Foto: Lotta Lemche/TV2

Hvad det var, der præcis var grunden til, at det hele var svært efter hjemkomsten, har Casper ikke et klart svar på.

- Det var det hele, som kammede over. Både oplevelses- og følelsesmæssigt. Alt max'ede fuldstændigt ud der. Det er bare hårdt at være blottet på den måde, og alle kan skyde på dig, fortæller han.

Den dag i dag har Casper det godt igen, men hjemkomsten overvældede ham.

Louise, Stine, Kirstine og Uyen var de sidste fire kvinder, der måtte rejse fra 'Bachelor'-eventyret på Rhodos uden en sidste rose. I dag har flere af dem fundet kærligheden hjemme i Danmark i stedet.

I ekstra-programmet, der kan ses på TV 2 Play, fortæller Casper mere om forholdet til Michaela. Her har Michaela ikke ønsket at medvirke.

