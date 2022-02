Giver op: -Det kan vi ikke stå på mål for

Eksperterne fra 'Luksusfælden' var ærgerlige over at måtte forlade Heines synkende skude. Men der var ikke mere, de kunne gøre

Ærgrelsen var til at tage at føle på efter tirsdagens afsnit af 'Luksusfælden', hvor de økonomiske eksperter måtte opgive håbet om at hjælpe deltageren Heine i land med sin synkende økonomi.

Det skete, fordi deltageren ikke formåede at overholde de rammer, eksperterne havde sat i forsøget på at få ham på rette spor. Tværtimod, så formåede deltageren at gå markant over det aftalte budget i tiden, hvor eksperterne ikke var der.

Dermed blev det tydeligt for eksperterne: Der var ikke mere at gøre.

- Det kan vi ikke stå på mål for. Hvis man ikke kan holde sig til aftalen bare den første måned indenfor de rammer, vi har givet, så kommer pengene jo til at mangle på den lange bane i forhold til kreditorerne, som vi har lavet aftaler med, siger programmets økonomiske ekspert Kenneth Hansen til Ekstra Bladet.

- Når I alligevel ikke kan hjælpe mig, så kan jeg lige så godt give op, sagde deltageren Heine i afslutningen af tirsdagens afsnit af 'Luksusfælden'. Foto: Nent Group

Måske et nødvendigt wake up-call

Heine formåede ikke at overbevise eksperterne om, at han var i stand til selv at gøre en indsats i forhold til at få rettet op på sin økonomi.

Alligevel håber den garvede ekspert, Kenneth Hansen, at deltageren ikke tager oplevelsen som et nederlag, men i stedet ser det som en start.

- Livet slutter jo ikke, bare fordi det ikke lykkes første gang. Jeg håber, han får taget hånd om sin økonomiske situation - nu kender han jo i bund og grund rammen for, hvad han må bruge på mad og diverse. Så det er et spørgsmål om at holde sig inde for de rammer, og så skal han jo sørge for selv at tage fat i sine kreditorer og lave aftaler med dem.

Selvom eksperterne ikke kunne hjælpe Heine, håber de alligevel, at oplevelsen måske har været det nødvendige wake up-call, der skulle til for at få deltageren til at tage skeen i den anden hånd.

Hverken Heine eller hans kæreste har ønsket at tale med Ekstra Bladet i forbindelse med deres deltagelse i 'Luksusfælden'.

