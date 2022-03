Gjorde hun virkelig det?

Da fertilitetslægen Nana i beruset tilstand inseminerer sig selv med en portion sperm fra sin ekskæreste, starter hun en kædereaktion af både store og små katastrofer.

Det er omdrejningspunktet i 'Skruk' - en kommende dansk og romantisk komediedramaserie, som vil blive vist på Netflix.

I rollen som Nana ses Josephine Park, som blandt andet også har medvirket i 'Doggystyle'.

Josephine Park og Simon Sears i 'Skruk' - et dansk komediedrama, der får global premiere på Netflix. Foto: Tine Harden / Netflix

Serien i seks afsnit er skabt af Amalie Næsby Fick og Nikolaj Feifer.

'At være i fertilitetsbehandling er sindssygt hårdt. Det ved vi, fordi vi selv har været igennem det. Men det kan også være en oplevelse af håb og glæde og latter – det kan kaste dig rundt i så mange forskellige følelser på så kort tid. Derfor ville vi lave en serie, hvor dramaet og komikken altid sameksisterer, for det er vores oplevelse af en fertilitetsproces,' udtaler skaberne i en pressemeddelelse.

Også Olivia Joof Lewerissa, Simon Sears, Charlotte Munch, Mikael Birkkjær og Tammi Øst, blandt andet, medvirker i serien.

Josephine Park og Olivia Joof Lewerissa popper champagne i 'Skruk'. Foto: Tine Harden / Netflix

'Skruk får global premiere på Netflix i løbet af 2022.

