Gjort til grin i 'Paradise': - Det er fint nok

Lukas blev genstand for latter i torsdagens afsnit af 'Paradise Hotel', men det tager han ikke så tungt

Ved identitetsceremonien i torsdagens afsnit af 'Paradise Hotel' var det deltagerne Monique og Léa, der stod for skud, men en anden deltager endte med at stjæle opmærksomheden helt.

Inden hotellets gæster skulle placere deres stemmer og afgøre de to pigers videre færd i det populære realityprogram, vendte værten Rikke Gøransson sig nemlig mod deltageren Lukas med et spørgsmål, han tydeligvis ikke var klar på.

- Lukas, det her det handler jo om identitet. Hvad er din rolle her på hotellet?, spørger værten i afsnittet.

- Min identitet? Det er svært at sige, man kan sige, at jeg har mange identiteter, lyder det fra Lukas, mens de andre deltagere bogstaveligt talt er ved at knække sammen af grin.

De andre deltagere havde svært ved at holde latteren tilbage under identitetsceremonien. Foto: Nent Group

Latteren rystede dog ikke den 21-årige jyske realitydeltager, fortæller han til Ekstra Bladet.

- Det blev oplevet fint fra min side. Det var sjovt. Jeg tager ikke tingene så seriøst, det er der ingen grund til, siger han.

- Hvorfor tror du, at det lige er dig, der skal svare på det spørgsmål?

- Jeg tænker, at Rikke peger mig ud, fordi mine svar ikke altid er de bedste, men det har jeg det fint nok med. Jeg svarer på den måde, jeg svarer på, og så er der nogen, der svarer på andre måder, siger Lukas.

- Det fylder jo meget i programmet, at andre griner af dig, og at du også selv siger, at du har det lidt svært med at sætte ord sammen. Hvordan har du det med det?

- Det er fint nok, at det er klippet sammen på den måde. Jeg overdrev lidt, da jeg sagde, at jeg havde svært ved at sige sætninger. Det kan jeg sagtens, siger han.

