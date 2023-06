Gladiator-stunt gik galt: Hastet til hospitalet

Seks filmfolk blev hastet til hospitalet med brandskader, efter et stunt under optagelserne til den nye 'Gladiator'-opfølger gik galt

Det er hårdt at være gladiator og tilsyneladende heller ikke for sjov at agere stuntman i rollen som en.

Under optagelserne til den kommende opfølger til den Oscar-vindende film 'Gladiator' blev seks filmfolk kørt på hospitalet med ikke-livstruende brandskader efter et uheld på filmsettet onsdag.

Det skriver britiske The Sun og filmmediet Deadline.

Planlagt stunt

Produktionsselskabet Paramount bekræftede ifølge Deadline ulykken fredag, men har endnu ikke givet yderligere detaljer om, hvad der gik galt.

Ifølge The Sun var der tale om en ildkugle, der ramte flere af filmfolkene, måske på grund af et lækket gasrør.

Deadline skriver dog efterfølgende, at der var tale om et planlagt stunt, der altså gik galt.

- Sikkerheds- og lægeholdet handlede hurtigt, så de involverede kunne få den nødvendige hjælp. De er alle i stabil tilstand og bliver fortsat behandlet, sagde en talsperson fra Paramount på et pressemøde ifølge Deadline.

Danske Connie Nielsen var en af hovedrollerne i den første 'Gladiator' - og bliver det også i den næste. Foto: AP/Domenco Stinellis

Dansk stjerne retur

Den oprindelige 'Gladiator' var med skuespilleren Russel Crowe i hovedrollen som slagkraftig slavegjort general.

Den kommende er igen instrueret af stjerneinstruktøren Ridley Scott og har prominente navne som Denzel Washington og Pedro Pascal i hovedrollerne.

Og så er også danske Connie Nielsen klar på et comeback til rollen som Lucilla, som hun bragede ind i Hollywood med i den første film for over 20 år side.

Filmen forventes først at få premiere næste år.