'Go' morgen Danmark' i bommert: 'Skam jer!'

Der var stor utilfredshed blandt seerne, da morgenprogrammet valgte at have en tatovør i studiet

'Det er da en skandale, at I åbenbart kan få lov til at tatovere i hele Danmarks morgen-tv'.

Sådan lyder en af de kritiske røster på 'Go' morgen Danmarks' Facebook-side, hvor flere er forargede over, at man under nedlukningen af samfundet havde valgt at få en tatovør i studiet, der kunne tatovere to deltagere i programmet 'Fem fede kokke'.

Tatovører er nemlig et af de erhverv, der er tvunget lukket under coronapandemien, og det er derfor faldet flere for brystet, at man godt kan blive tatoveret, hvis man altså er med i fjernsynet.

Også selvom programmet har erklæret i deres opslag, at man havde fået lov af myndighederne.

Styrelserne om 'Go' morgen Danmark's indslag Ekstra Bladet har været i kontakt med Sundhedsstyrelsen, der fortæller, at de ikke har talt med 'Go' morgen Danmark' omkring indslaget eller udtalt sig om forholdsregler omkring en tatovør i studiet. De henviser til Styrelsen for Patientsikkerhed. Her har man dog heller ikke hørt fra programmet. 'Go' morgen Danmark' skriver i en mail til Ekstra Bladet, at man var i kontakt med Sundhedsstyrelsen på mail, der henviste til Erhversstyrelsen. '’Go’ morgen Danmark’ kontaktede Sundhedsstyrelsen pr. mail mandag klokken 12.28 og forelagde det påtænkte setup i studiet. Presserådgiver Lotte Bælum, Sundhedsstyrelsen, svarede klokken 12.46 tilbage med besked om, at henvendelsen skulle rettes til Erhvervsministeriet', lyder det. Erhvervsstyrelsen fortæller, at man har været i kontakt med 'Go' morgen Danmark' og forklaret dem, at Erhvervsstyrelsen ikke regulerer, hvad der er tilladt i et tv-studie, og at det er politiet, der i sidste ende skal håndhæve forsamlingsforbuddet, hvis dette skulle menes overtrådt. Sikringsstyrelsen fortæller til Ekstra Bladet, at man var i kontakt med programmet, og at man ikke havde indvendinger, da der var en snak med styrelsens tilsynsfolk om, hvordan man bedst kunne udføre tatoveringerne i studiet. Opslaget som det så ud før Ekstra Bladets henvendelse. Det er nu ændret. Foto: Facebook Efter Ekstra Bladets henvendelser til 'Go' morgen Danmark' har teksten til opslaget ændret sig. I stedet for at nævne de styrelser, man har kontaktet, har programmet nu valgt at skrive følgende: 'Go' morgen Danmark har afklaret med myndighederne, at alle forholdsregler er taget i forhold til Corona og generelle hygiejnekrav - og at vi ikke overtræder nogle retningslinjer ved at tatovere de to kokke'. Forklaring skal ifølge TV2's redaktør på 'Go' morgen Danmark' findes i, at man i starten havde skrevet, det som om, at det var godkendt af Sundhedsstyrelsen. Dette var ikke korrekt. 'Det er fuldstændig korrekt, at ’Go’ morgen Danmark’ har kontaktet Sundhedsstyrelsen, som derefter har henvist til Erhvervsministeriet. Derfor var det heller ikke retvisende – som det tidligere var formuleret på sociale medier – at Sundhedsstyrelsen havde godkendt vores setup. Sundhedsstyrelsen var ikke myndighed til at godkende dette, men henviste i stedet til Erhvervsministeriet, som ’Go’ morgen Danmark’ derefter rettede henvendelse til. Dette er baggrunden for, at ’Go’ morgen Danmark’ efterfølgende har rettet sit opslag på sociale medier, så det fremstår retvisende', lyder det. Vis mere Luk

Det var dog ikke nok til at undgå de vrede kommentarer fra seerne.

'Fuldstændig latterligt at de får lov at hive en tatovør ind i tv stude, når ALT andet er lukket ned! Jeg bliver sku sur! Det ikke okay med den forskelsbehandling!', skriver en.

'Pinligt TV2 - I træder på et erhverv, der er i knæ og ikke kan have åbnet på grund af restriktionerne i DK. Det er en ommer', skriver en anden.

'En kæmpe hån overfor samtlige tatovører i landet!', lyder det fra en tredje.

Resten 'bløder'

Flere mener også, at det er at 'pisse på alle tatovørerne', når programmet vælger at få en tatovør i studiet, mens alle andre må undvære kunder.

'Må man som nedlukket tatovør tillade sig at spørge hvordan det kan lade sig gøre når vi på anden måned nu er tvangs lukket og det er forbudt for os at arbejde? Hvad giver en tv kanal specielle spilleregler?', lyder det.

'Hold kæft hvor er i tarvelige. Imens resten af DKs tatovører bløder og kæmper imod en konkurs...Vi står uden mulighed for at tjene en krone', istemmer en anden.

'Skam jer', skriver en tredje.

I kommentarerne skriver 'Go morgen Danmark', at de har fået tilladelse af myndighederne til at lave indslaget med tatoveringerne.

'Go' morgen Danmark har, som sagt, været i dialog med myndighederne, der har godkendt forholdene i studiet. Vi har virkelig stor sympati for de tatovører og andre erhverv, der er nødt til at holde lukket - og vi ser frem til, at de kan åbne dørene igen', lyder det til en af de vrede seere.

Beklager brøler

Til Ekstra Bladet fortæller TV2's redaktør på 'Go' morgen Danmark' Henriette Ladegaard-Pedersen, at man ikke så problemer i indslaget, da retningslinjerne blev overholdt som anbefalet af myndighederne.

'Inden ’Go’ morgen Danmark’ lavede indslaget, der inkluderede tatovering, havde redaktionen været forbi flere myndigheder, eksempelvis Sundhedsstyrelsen, som ikke havde indvendinger, men henviste til Erhvervsministeriet. Fra ministeriet var beskeden, at dette indslag ikke ville være i strid med retningslinjerne, når tatovøren ikke skulle have løn for opgaven. Erhvervsstyrelsen sagde det samme, og heller ikke Sikringsstyrelsen havde indvendinger', lyder det.

Hun beklager, hvis seerne følte sig stødte af indslaget, hvor kokkene blev tatoveret.

'Selv om retningslinjerne var undersøgt og blev fulgt, kan vi kun beklage, hvis indslaget og tatoveringen er faldet nogle af vores seere for brystet. Det har naturligvis ikke været hensigten, at ’Go’ morgen Danmark’ – i dette indslag og i denne situation for landet – ville fremstå provokerende over for hverken seere eller kriseramte erhvervsdrivende'.