Godt nyt: Hit-serie vender tilbage

Hitserien 'Bridgerton' har været på stort set alles læber, siden den fik premiere på Netflix i slutningen af 2020, og på et splitsekund landede serien på top fem-listen over mest sete serier på streamingtjenesten nogensinde.

Serien foregår i i den strikse britiske overklasse i det 19. århunderede.

De to hovedroller, Phoebe Dynevor og Rege-Jean Page, er som konsekvens af seriens enorme succes på kort tid blevet verdenskendte, mens serien diskuteres flittigt verden over.

Derfor var fans verden over lykkelige, da det blev annonceret, at en sæson to var på vej.

Netflix løfter dog tirsdag sløret for, at seerne allerede kan begynde at glæde sig endnu mere til mere drama, allerede inden at sæson to er tilgængelig på streamingtjenesten Netflix.

Netflix har nemlig fortalt, at der kommer både en sæson tre og fire.

Det oplyser de på deres Twitter-konto. Eller rettere så blev det Lady Whistledown, som er en karakter i serien, der offentliggjorde den store nyhed.

'Ærede medlemmer af 'The Ton'. Det lader til, at vi har en ret speciel meddelelse. Bridgerton vender tilbage med sæson tre og fire. Denne forfatter skal købe mere blæk...'

Tidligere kunne Ekstra Bladet fortælle, at der ikke ville blive nogen Simon Hastings i sæson to af 'Bridgerton' - René-Jean Page vender nemlig ikke tilbage i rollen.

Bridgerton har tonsvis af sexscener - dem kan du læse ALT om her (+)