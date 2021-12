Gør comeback i dag: Kan du kende 80’er-filmskurken?

Fans af de populære, kultagtige 80’er-film om ’The Karate Kid’, eller slet og ret bare serie-elskere med hang til spænding og ultimativ nostalgi, nærmest måtte knibe sig i armen, da Netflix-hittet ’Cobra Kai’ så dagens lys i 2018.

Dermed blev et af tidernes mest kendte film-franchises genoplivet med et nutidigt take i serieformat, der viser, hvordan det siden er gået i voksenlivet for filmenes hovedperson Daniel LaRusso - spillet af nu 60-årige Ralph Macchio - og hans værste ærkefjende fra den første og mest legendariske film i rækken, Johnny Lawrence - spillet af William Zabka, 56.

Hovedpersonen Daniel LaRusso, der - tro det eller ej - er 60 år her, fik i sin tid i filmversionen sin alternative, men klassisk japansk inspirerede karate-opdragelse af læremesteren Mr. Miyagi. I 'Cobra Kai' er det LaRusso selv, der er læremesteren. Foto: Netflix

Det har hurtigt udviklet sig til en gigantisk streaming-succes, der derfor selvsagt bliver ved med at spytte nye sæsoner ud – gerne én om året.

I dag, 31. december, er det således endelig blevet tid til premieren på den længe ventede fjerde sæson, der tilmed bedømt på traileren tegner til at blive den mest hårdtslående af dem alle.

Ikke mindst på grund af introduktionen af langlemmede Thomas Ian Griffith på rollelisten.

Irriterende røvhul

Seriens skabere har således, som mange fans har sukket efter og efterspurgt, rystet posen og støvet fornævnte Thomas Ian Griifth af – manden, der som karakteren John Silver i ’The Karate Kid Part III’ gjorde livet surt for Daniel LaRusso på alle tænkelige måder tilbage i 1989.

Nostalgiske ’Cobra Kai’-elskere har ventet på netop dette øjeblik, fordi Thomas Ian Griffith, på trods af ’The Karate Kid III’s lunkne modtagelse i sin tid, leverede et uudsletteligt indtryk som irriterende røvhul og karate-duelig rigmand med verdens glatteste hestehale og et uforglemmeligt ondt smil.

Der er gået 32 år, siden han sidst bekæmpede Daniel LaRusso, og garnet er blevet gråt, men nu er han atter klar som karate-skurk. Foto: Netflix

Thomas Ian Griffith, der også i virkeligheden mestrer martial arts og kampsport, har ellers i mange år primært arbejdet i kulissen som manuskriptforfatter sammen med sin kone Mary Page Keller for at pleje familielivet uden for megen rejseaktivitet.

Men da folkene bag Cobra Kai ringede, kunne han – efter i første omgang ikke at have haft tid – ikke sige nej til at tage endnu en tørn i Karate Kid-universet, når det passede ind.

Børnene bakkede op

Det gør det nu. Også selv om han egentlig aldrig havde troet, at han skulle vende tilbage til skuespillet.

- Min kone sagde altid: ’Du vender tilbage før eller siden’. Jeg tænkte, at det kun var, hvis den rigtige rolle dukkede op – og det var slet ikke dette, der var i mine tanker. Det er den skinbarlige sandhed. Men så kom det her på banen, og man havde en virkelig god plan for, hvordan min karakter havde udviklet sig med årene, så min kone sagde: ’Du SKAL gøre det her – det ville være fantastisk’.

- Mine drenge så serien, og de sagde også: ’Far, du gør det!’. De elskede den. Det er, hvad der er så specielt ved den her serie. Den forener generationer, udtaler han til det amerikanske underholdningsmedie Ew.com.

’Cobra Kai’ med Thomas Ian Griffith kan ses på Netflix fra i dag 31. december og består af 10 nye afsnit, der alle kan streames med det samme.