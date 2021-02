Gør det igen: 'The Simpsons' forudså politisk bommert

'The Simpsons' har endnu en gang forudsagt fremtiden. Denne gang er det Ted Cruz' seneste handlinger, fans mener, tv-serien skulle have forudsagt

Donald Trump som præsident, Nobelprismodtagere og coronavirus.

Ja, tv-serien 'The Simpsons' er efterhånden blevet notorisk kendt for at have forudsagt fremtiden i løbet af de 32 år, serien om den gule familie er blevet vist på skærmen.

Nu skulle det altså være sket igen.

Ted Cruz er i de seneste dage kommet voldsomt i vælten, efter at senatoren fra Texas skred på ferie til Cancun, imens Texas kæmper med en historisk brutal vinterstorm, der har kostet flere mennesker livet og efterladt millioner uden strøm.

Flere fans af tv-serien sammenligner senatorens dårligt timet badeferie med handlingen i en episode af 'The Simpsons' fra 1993.

I episoden 'Marge in Chains' bliver Simpsons-familiens hjemby, Springfield, ramt af en pandemi. Da borgmesteren af Springfield, Joe Quimby, vil holde en tale for borgerne på tv, bliver borgmesteren afsløret i at rent faktisk befinde sig på tropisk strand langt væk fra problemerne i Springfield.

Ted Cruz har været ude at kalde turen for en fejltagelse, men det forhindrer ikke folk i at more sig på Twitter over sammenligning med 'The Simpsons'.