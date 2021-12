Gør grin med TV 2

- Først lidt alvor: Klimaproblemerne er forfærdelige, ingen kan længere være i tvivl. Man kan se dokumentarfilm, man kan åbne sin avis - den ene beretning er mere gruvækkende end den anden, men nok om arbejdsklimaet på TV 2.

Sådan lyder de indledende sætninger fra Dan Jørgensen, da han bliver kåret som Svikmøllens yndlingsoffer i satireshowet 'Året der gak', der bliver sendt søndag på TV 2 Play og TV 2 Charlie samt 31. december på TV 2.

Klimaministerens joke blev modtaget med høje grin og klapsalver i salen, og han er derfor ikke nervøs for, om nogen vil føle sig ramt oven på de seneste mange afsløringer om sexisme på tv-stationen.

Det fortæller han til Ekstra Bladet.

- Lige nøjagtig når man står på scenen i den anledning, så har man nok lidt mere spillerum end normalt. Jeg tror ikke, der er særlig mange af de jokes, jeg brugte der, som jeg ville bruge i folketingets talerstol eller et andet sted, men lige der er der frit slag i bolledejen, siger Dan Jørgensen.

Dan Jørgensen holdt en takketale i forbindelse med kåringen som Svikmølles yndlingsoffer. Foto: Per Arnesen/TV 2

46-årige Jørgensen indrømmer, at han ikke er vant til at gå til folk på den måde, og derfor har han da også tænkt tanken, om folk vil blive fornærmet over hans jokes, men det var der ingen, der blev.

- Ligesom jeg ikke selv er fornærmet over at blive yndlingsoffer, men ser det som en ære, tror jeg, de fleste, der skal overvære sådan et arrangement, også synes det er meget sjovt.

Stolt

Kåringen betyder meget for Dan Jørgensen, der er overrasket over at blive Svikmøllens yndlingsoffer.

- Det er en kæmpe ære. Det tror jeg alle, der har fået den, vil sige, men for mig er det ovenikøbet lidt specielt, fordi siden jeg har været gammel nok til at kunne læse, har jeg fået den juleaften af mine forældre. Jeg sad og læste den hele dagen og fik tiden til at gå med det. Jeg elsker Svikmøllen, så det er jeg virkelig glad for, fortæller ministeren.

Svikmøllen er et dansk satirisk-humoristisk, illustreret årshæfte, der er blevet udgivet siden 1914.

Nogle af dem, der tidligere er blevet kåret til Svikmøllen Årets Yndlingsoffer, er blandt andre Jytte Hilden (1996), Flemming Østergaard (2004), Lars Løkke Rasmussen (2011), Uffe Elbæk (2012) og Henrik Qvortrup (2014).